Nachmittag der offenen Tür in der Krebsberatungsstelle Teltow

Die Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V. lädt am 20. Januar, herzlich zu einem Nachmittag der offenen Tür in die psychosoziale Krebsberatungsstelle Teltow ein. Von 14:00 bis 16:00 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Beratungsstelle kennenzulernen, Unterstützung in ihrer Lebenssituation zu finden und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Im Gesundheitszentrum Teltow (Potsdamer Str. 7/9, 14513 Teltow) erwartet die Gäste:

Individuelle psychosoziale Beratung: Expertinnen und Experten stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten und Orientierungshilfe zu bieten.

Vielfältige Informationsmaterialien: Entdecken Sie umfassende Ressourcen zu unterschiedlichen Themen rund um die Erkrankung Krebs.

Austausch und Begegnung: Nutzen Sie die Gelegenheit, Erfahrungen mit anderen Betroffenen zu teilen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte, die in einem vertrauensvollen Rahmen Unterstützung suchen.

