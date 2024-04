Teltow – Katalysator aus PKW gestohlen

In der Teltower Moldauer Straße haben Unbekannte den Katalysator eines geparkten Opel Astra ausgebaut, wie die Brandenburger Polizei mitteilte. Dabei entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf, die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere hundert gestohlene Katalysatoren gemeldet. Allein im Jahr 2022 wurden laut ADAC 1.038 Katalysatoren gestohlen. Dabei handelt es sich allerdings nur um die Fälle, in denen die Gelben Engel zu Hilfe gerufen wurden – die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Katalysatoren sorgen dafür, dass der Luftschadstoff Kohlenmonoxid (CO) in Kohlendioxid (CO₂) umgewandelt wird und sind seit Anfang der 90er Jahre fester Bestandteil aller Autos mit Benzinmotor. Für Diebe sind die in den Katalysatoren enthaltenen fünf Gramm Edelmetalle Palladium, Platin und Rhodium interessant. Ende Dezember 2022 lag der Preis für 1 Gramm Rhodium beispielsweise bei 373 Euro. Zum Vergleich: Gold 900 kostet knapp 60 Euro.

Laut ADAC sind vor allem ältere Fahrzeuge mit Ottomotor vom Katalysatordiebstahl betroffen, da hier der Dreiwegekatalysator gut zugänglich in der Mitte des Fahrzeugbodens verbaut ist. Besonders häufig werden die Marken Opel Astra, Toyota Prius und VW Polo Opfer. Neuere Fahrzeuge sind seltener von dieser Form des Diebstahls betroffen, da der Katalysator hier sehr nahe am Motor montiert ist, um diesen nach dem Kaltstart schneller aufzuheizen und auf Betriebstemperatur zu bringen.Um an den Katalysator zu gelangen, müssten die Diebe die Motorhaube öffnen.

Foto: Pixabay.com