Bäume für 17 Ziele – Der Sprung in die Altstadt ist gelungen

Am 3. April wurden in der Breiten Straße am Zickenplatz zwei Winterlinden durch die Havelländischen Baumschulen, Werder, gepflanzt. Damit wird die im Jahr 2022 gestartete Aktion „Bäume für 17 Ziele“ der Initiative „Teltow natürlich“ erstmals in der Teltower Altstadt fortgesetzt.

Ziel der Aktion ist es, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu unterstützen und für ihre Anliegen zu werben. Die Weltgemeinschaft hat sich 17 Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt und in Teltow werden die neu gepflanzten Bäume mit jeweils einem dieser Ziele beschriftet. „So werden die Bäume selbst zu Botschaftern“, sagt Heinz Pilz von der Initiative „Teltow natürlich“. Alle Bäume auf städtischen Flächen sind somit Geschenke an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Die neu gepflanzten Bäume haben Paten, die sich um sie kümmern.

Foto: Redaktion