Blut spenden und Krimi-Dinner gewinnen

In das zweite Quartal des Jahres 2024 startet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost mit einer neuen Verlosungsaktion. Damit soll allen Blutspenderinnen und –spendern ein zusätzlicher, spannender Anreiz für die gute Tat geboten werden.

Wer seine Blutspende im Aktionszeitraum vom 2. April bis 28. Juni leistet, kann an der Verlosung für den Besuch eines Krimi-Dinners in Berlin, Hamburg oder Leipzig inklusive Übernachtung/Frühstück für zwei Personen teilnehmen und mit etwas Glück ein tolles Event live und hautnah erleben. Wird zusätzlich noch ein Erstspender oder eine Erstspenderin zur eigenen Blutspende mitgebracht, so erhöht sich die Gewinnchance durch ein weiteres Los, bzw. weitere Lose je nach Anzahl der mitgebrachten Erstspender.

Blutspenden nach Ostern sind wichtig – Blutpräparate sind nur kurz haltbar

Das Engagement von Blutspendern ist und bleibt für eine lückenlose Sicherstellung der Patientenversorgung ohne Alternative! Insbesondere nach den Osterfeiertagen sind Blutspenden besonders wichtig. Da Blutpräparate nur eine kurze Haltbarkeit von teilweise wenigen Tagen haben, ruft der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost gesunde Menschen ab 18 Jahren auf, Blutspendeangebote in der eigenen Region kontinuierlich zu nutzen und gibt allen Spenderinnen und Spendern die Chance auf einen Gewinn als Dankeschön für das Engagement. Teilnahmelose gibt es vor Ort auf den DRK-Blutspendeterminen.

Wer kann Blut spenden?

Gesunde Menschen ab 18 Jahren können Blut spenden. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell auf dem Termin geprüft. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von 12 Monaten. Zwischen zwei Spenden liegen mindestens acht Wochen.

Blutspende beim DRK – in 45 Minuten zum/zur Lebensretter

Wunschtermin online reservieren und am Tag der Spende reichlich (alkoholfrei) trinken

Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Personalausweises

Ausfüllen des medizinischen Fragebogens

Kurzes, ärztliches Gespräch und eine kleine Laborkontrolle

Die Blutspende: Abnahme von ca. 500ml Blut, dauert nur 8-12 Minuten

Ruhepause und Imbiss im Anschluss an die Spende

Wichtige Hinweise

Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber und Durchfall werden nicht zur Blutspende zugelassen.

Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbring

Foto: DRK