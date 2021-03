Regiobus: Erweiterte Öffnungszeiten im mobilen Kundenbüro Teltow – Kundenbüro Stahnsdorf schließt

Regiobus-Fahrgäste können sich über erweiterte Öffnungszeiten des mobilen Kundenbüros in Teltow freuen. Dagegen muss das Stahnsdorfer Kundenbüro kündigungsbedingt schließen.

Das Verkehrsunternehmen Regiobus erweitert ab dem 15. März 2021 die Öffnungszeigen seines mobilen Kundenbüros auf dem Ahlener Platz am S-Bahnhof Teltow. Dienstags und donnerstags sind Beratung und

Ticketverkauf dann auch am Nachmittag im Kundenbüro möglich. Die Vormittagsöffnungszeiten werden ebenfalls ausgeweitet.

Die neuen Öffnungszeiten ab dem 15. März 2021 (außer an Feiertagen):

Montag, Mittwoch, Freitag: 05:30 Uhr – 10:00 Uhr; Dienstag, Donnerstag: 05:30 bis 10:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr

Gleichzeitig schließt das Unternehmen sein Kundenbüro an der Waldschänke in Stahnsdorf aufgrund der Kündigung der Mietfläche durch den Vermieter. Kunden aus der Region können sich für Beratung und Ticketverkauf an das Team des mobilen Kundenbüros in Teltow wenden. Darüber hinaus ist der Kauf von VBB-Tickets auch in den Regiobus-Fahrzeugen sowie in den Partner-Verkaufsstellen möglich. Alle Verkaufsstellen sowie weitere Informationen sind auf der Regiobus-Website unter www.regiobus.pm veröffentlicht. PM

Bild: Regiobus