Schutz für ältere Menschen – Senioren-Union der CDU in Potsdam fordert Bestätigungslösung bei Telefonverträgen

Die Senioren-Union der CDU in Potsdam drängt auf die im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vorgesehene Einführung einer allgemeinen Bestätigungslösung für telefonisch abgeschlossene langfristige Verträge.

Angesichts tausender Beschwerden über untergeschobene Telefonverträge sehen die CDU-Senioren darin einen dringend notwendigen Schritt zum besseren Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher – insbesondere der älteren Generation. Besonders häufig betroffen waren Bereiche wie Glücksspiel, Zeitungsabonnements, Energie- und Telefonverträge. Diese Zahlen verdeutlichen, dass solche unseriösen Geschäftspraktiken ein erhebliches Problem darstellen.

„Gerade Seniorinnen und Senioren sind in besonderem Maße betroffen. Viele von ihnen nutzen das Telefon regelmäßig für wichtige Alltagsangelegenheiten und sind häufig noch mit ihren Festnetznummern öffentlich im Telefonbuch verzeichnet. Dies macht sie zu einem bevorzugten Ziel für unseriöse Anbieter, die gezielt versuchen, sie in überrumpelnde Verkaufsgespräche zu verwickeln“, warnt der Kreisvorsitzende, Bruno Schwaibold. „Es darf nicht länger sein, dass ein flüchtiges Gespräch am Telefon zu langfristigen finanziellen Belastungen führt. Klar muss sein: Wer nach einem Telefonat nichts bestätigt, muss auch nichts bezahlen.

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