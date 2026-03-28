Ein langjähriges Derby, vorerst in der letzten Ausgabe

Am 28. März treffen die 49ers auf ein 2. platziertes Bernauer Team. Für beide Teams steht der Tabellenplatz fest, es gibt also keinen Druck, welcher den Teams in die Quere kommen könnte. Beide Teams können sich frei entfalten. Trotz dem großen Unterschied in der Tabelle haben die 49ers schon oft gezeigt, dass sie auch mit starken Teams mithalten können, zuletzt gegen Essen oder gar gegen sie gewinnen können, wie gegen Westerstede.

Bernau sucht nach Momentum für die K.O. Phase.

Die Gäste sind zwar auf einem starken Lauf mit nur einer Niederlage in den letzten 5 Spielen. Doch interessant ist, gegen wen sie diesen Patzer einstecken mussten. Schwelm hatte im vorletzten Spiel der Bernauer einen knappen Sieg von 84:81 errungen. Das gleiche Team, gegen das die 49ers beide Spiele gewonnen haben. Eine Chance ist den 49ers nicht abzusprechen.

Die Bernauer brauchen jetzt einen Sieg, um sich für die kommende Playoff Phase zu stärken, ohne eine solche Stärkung könnte es schwer werden, den Einstieg gegen die Frankfurter Skyliners Juniors aus der ProB-Süd zu finden.

Hinspiel lange Zeit von Bernau dominiert

Im Hinspiel zeigte LOK früh ihre Überlegenheit, wobei die 49ers durch den hohen Druck der Defense der Bernauer in keinen Rhythmus kommen. Hinzu kommt, dass die sonst gut greifende Zonen-Verteidigung der 49ers hinter der 3er Linie durchlöchert wurde. Am Ende sind genau 2 Statistiken ausschlaggebend für die Niederlage. Die hohe Anzahl an Ballverlusten von 31 und die geringe Trefferquote hinter der 3er Linie von 23 Prozent.

Ein Sieg braucht einen sicheren Umgang mit dem Ball!

Fast alle Siege der 49ers gehen mit einer geringeren Anzahl an Ballverlusten als der Gegner und immer unter 20 Turnover einher. Eine Scoring Explosion eines oder zwei Spieler, wie zuletzt gegen Wedel von Jannes Hundt und Thure Peters, ist auch ein wichtiger Faktor, um vor allem Phasen mit wenig Rhythmus zu überstehen. Doch am ausschlaggebendsten ist die Anzahl der Ballverluste. LOK Bernau ist ein Team, welches Defensiv viel Druck auch beim Ballvortrag macht, Jannes Hundt als routinierter Guard sollte hierbei aber Sicherheit spenden. Tipp-Off ist um 18:30 am Samstag in der BBS in Kleinmachnow!

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