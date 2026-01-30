Kleinmachnow stellt Ergebnisse aus drei Jahren Projekt „Zukunftsfähiger Gemeindewald“ vor

Wie kann ein kommunaler Wald im Klimawandel erhalten und weiterentwickelt werden? Antworten auf diese Frage liefert das Projekt „Zukunftsfähiger Gemeindewald“, dessen Ergebnisse die Gemeinde Kleinmachnow am12. Februar, öffentlich vorstellt.

Ab 18:00 Uhr werden im Bürgersaal des Rathauses zentrale Erkenntnisse aus drei Jahren Projektarbeit präsentiert. Bereits am Nachmittag lädt die Gemeinde zu einem fachlich begleiteten Waldspaziergang durch den Bannwald ein. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei und ohne Anmeldung zugänglich.



Die rund 110 Hektar umfassenden gemeindlichen Waldflächen sind für Kleinmachnow nicht nur Erholungsraum, sondern die wesentliche grüne Infrastruktur für den Klimaschutz im Ort. Gleichzeitig setzen Trockenperioden und Hitze dem Wald zunehmend zu und erfordern neue Konzepte für Pflege und Entwicklung.

Vor diesem Hintergrund startete die Gemeinde im Jahr 2022 das Projekt „Zukunftsfähiger Gemeindewald“. In Zusammenarbeit mit dem Centre for Econics and Ecosystem Management e. V. (CEEM) an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) wurde der zentral gelegene Bannwald wissenschaftlich untersucht; Bürgerinnen und Bürger sowie Schülerinnen und Schüler des Weinberg-Gymnasiums waren beteiligt.

Mit dem Abschluss der Projektphase beginnt nun die Umsetzung: Die Abschlussveranstaltung gibt einen kompakten Überblick über die Ergebnisse und zeigt auf, welche nächsten Schritte vorgesehen sind.

Das Abendprogramm umfasst ein Grußwort von Bürgermeister Bodo Krause sowie einen Fachvortrag von Prof. Dr. Pierre Ibisch (HNEE) zu kommunalen Wäldern im Klimawandel. Die Vorstellung der wichtigsten Projektergebnisse und ein anschließender Austausch runden das Programm ab.

Bereits um 15:00 Uhr startet am Eingang des Bannwaldes gegenüber der Steinweg-Schule ein von Prof. Dr. Pierre Ibisch (HNEE) geführter Waldspaziergang „Vom Holz zum Ökosystem“. Die Exkursion führt bis zur Eigenherd-Schule und endet gegen 16:30 Uhr.

Foto: Pixabay.com