Klinikum EvB und Diakonissenhaus Teltow planen engere Zusammenarbeit

Das Klinikum Ernst von Bergmann und das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin beabsichtigen eine engere Zusammenarbeit ihrer Einrichtungen in der Landeshauptstadt Potsdam und dem Landkreis Teltow-Fläming. Mit ihren Standorten in Potsdam und Ludwigsfelde leisten beide Träger einen Großteil der akutsomatischen Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Ziel der gemeinsamen Initiative ist die langfristige Sicherung der qualitativ hochwertigen Versorgung der Bevölkerung im gemeinsamen Versorgungsgebiet. Dies soll auch nach Umsetzung der Krankenhausreform des Bundes sichergestellt sein. In den kommenden Monaten werden daher beide Träger in den Bereichen Gynäkologie, Innere Medizin, Kinderheilkunde, Geriatrie und Neurologie eine engere Kooperation ausloten und vertieft zusammenarbeiten.

Dr. med. Christian Kieser, Ärztlicher Direktor des Klinikum EvB: „Gesundheitsversorgung ist eine gesellschaftliche, träger- und standortübergreifende Aufgabe, die gemeinsam koordiniert und organisiert werden muss.“

„Nur, wenn die Versorgungseinrichtungen aller Komplexitätsstufen reibungslos und eng abgestimmt zusammenarbeiten, können wir die medizinische Versorgung für die Bevölkerung sichern“, ergänzt Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt, Kaufmännischer Vorstand der Stiftung Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin.

(v.l.) Oliver Stübing (Geschäftsführer Poliklinik Ernst von Bergmann), Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt (Kaufmännischer Vorstand der Stiftung Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin), Tomislav Gmajnic (Geschäftsführer Klinikum Ernst von Bergmann), Dr. Ottmar Schmidt (Geschäftsführer, Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow), Dr. Christian Kieser (Ärztlicher Direktor, Klinikum Ernst von Bergmann)

Tomislav Gmajnic, Geschäftsführer Klinikum Ernst von Bergmann: „Gerade vor dem Hintergrund steigender Anforderungen im Gesundheitswesen sind partnerschaftliche Strukturen entscheidend, um Qualität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit der Versorgung langfristig zu gewährleisten. Die geplante Zusammenarbeit mit dem Diakonissenhaus ist ein wichtiger Schritt, um die medizinische Versorgung in unserer Region nachhaltig zu stärken. Durch eine enge Kooperation können wir unsere fachlichen Kompetenzen bündeln, Ressourcen effizienter nutzen und die Behandlungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten verbessern.“

Fotos: © KlinikumEvB 2026