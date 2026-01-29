Schulleiter Jörg Pahl übergab Staffelstab an Lindenhof-Grundschule

Am 29. Januar wurde Jörg Pahl, der Schulleiter der Lindenhof-Grundschule, in den Ruhestand verabschiedet. Seine Funktion in der Schulleitung übernimmt seine bisherige Stellvertreterin Tanja Sinesi offiziell am 1. Februar 2026.

2009 wechselte Jörg Pahl von der Förderschule in Kleinmachnow an die damals neu eingerichtete Stahnsdorfer Grundschule. In den mehr als 16 Jahren, in denen Jörg Pahl als Schulleiter die Geschicke der Bildungseinrichtung lenkte, ist viel passiert. Zum 1. Februar übernimmt seine Stellvertreterin Tanja Sinesi die Leitung der Lindenhof-Grundschule. Die entsprechende Ernennungsurkunde hielt Schulrätin Rena Ueckert am Dienstagvormittag ebenso zur Übergabe bereit wie eine Dankesurkunde des Bildungsministers Steffen Freiberg zur Verabschiedung des scheidenden Rektors.

Bürgermeister Bernd Albers und Fachbereichsleiterin Anja Knoppke waren stellvertretend für die Verwaltung dabei, um dem 66-Jährigen zum Eintritt in den Ruhestand zu gratulieren. Um 10:00 Uhr bildeten Schülerinnen und Schüler im Treppenhaus ein Spalier und ließen den künftigen Pensionär hoch leben. Bei der anschließenden Feierstunde in der Aula erklangen unter anderem Lieder von Udo Jürgens und Udo Lindenberg. Neben Bürgermeister Albers traten auch Schulamtsvertreterin Rena Ueckert, das Lehrerkollegium und ein Schülervertreter ans Mikrofon.

Im Jahr 1985 verschlug es Jörg Pahl in unsere Region. Er arbeitete zunächst am Weinberg-Gymnasium und unterrichtete dort unter anderem die Fächer Geschichte und Wirtschaft. Es folgte eine 13-jährige Tätigkeit als stellvertretender Schulleiter an der Allgemeinen Förderschule Kleinmachnow. Im August 2009 wurde er schließlich zum Schulleiter der ehemaligen Lindenhof-Oberschule ernannt, die kurz zuvor zur Grundschule umgewidmet worden war. Unter seiner Leitung wurden der Neubau des Lindenhof-Hortes und der angegliederten Mensa ebenso vollendet wie die Umgestaltung der Freiflächen und des Schulhofs. Natürlich wurde auch der Lindenhof-Campus an der Mühlenstraße neu angelegt: Begonnen wurde Ende 2021 mit der Sporthalle, im Herbst 2024 folgte das Schulgebäude und im Frühjahr 2025 wurden die Außenanlagen fertiggestellt.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf