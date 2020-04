Live aus den Kammerspielen in Kleinmachnow: Opernsängerin Ilona Nymoen

Um ihren Freunden während der Coronazeit weiter Kultur zu zeigen, haben sich die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow ein neues Event ausgedacht: Live aus den Neuen Kammerspielen. Am 5. April um 17:00 Uhr wird die Sopranistin Ilona Nymoen live aus dem leeren Kinosaal der Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow ein kleines Arien-Konzert geben, das die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Facebookseite der Neuen Kammerspiele verfolgen können.

Die Gründerin der Kammeroper Kleinmachnow singt Arien aus den Opern Madame Butterfly, Tosca und Carmen und weitere Musikstücke.

Das Konzert lässt sich auch ohne Facebook-Mitgliedschaft sehen. In der nächsten Woche wird es auch auf der Website der Neuen Kammerspiele oder auf deren Youtube-Kanal zu sehen und zu hören sein. Einen kleinen Teaser gibt es bereits hier.