Sturmtief Poly über Deutschland

Am 05. Juli zieht das Sommergewittertief Poly über Deutschland hinweg. Im Raum Teltow können Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h auftreten.

Der Deutsche Wetterdienst teilt mit, dass am Mittwoch ein ausgeprägtes Sturmtief den Nordwesten Deutschlands streift. An der Nordsee und im Nordseeumfeld kann es zeitweise zu orkanartigen Böen oder Sturmböen kommen. Der Höhepunkt der Windentwicklung wird etwa von den Mittagsstunden bis zum Mittwochabend erwartet und verlagert sich von Nordwest nach Nord- und Nordostdeutschland. In der Region Teltow können Sturmböen von bis zu 60 km/h auftreten. Der Wind weht anfangs aus südwestlichen, später aus westlichen Richtungen. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h gerechnet werden.

Eine derartige Sturmentwicklung ist eher im Herbst zu beobachten und für die Sommermonate eher untypisch. Dies hat zur Folge, dass aufgrund der voll belaubten und teilweise durch Trockenstress vorgeschädigten bzw. geschwächten Bäume die Auswirkungen auch in Gebieten, in denen „nur“ Sturmböen oder schwere Sturmböen zu erwarten sind, erheblich sein können. Zu möglichen Schäden zählen daher abgeknickte oder entwurzelte Bäume sowie der Bruch auch größerer Äste, die dann zu Verkehrsbehinderungen auf Straßen und Schienen führen können.

