Fußballfieber in Teltow

Teltows jüngste Fußballspieler kämpfen beim 10. KitaCup um Pokale und Medaillen.

Am 08. Juli findet auf dem Jahnsportplatz zum 10. Mal der Fußball-Cup für alle Mädchen und Jungen der Kindertagesstätten statt. Anpfiff ist um 10:00 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren steht der Wettbewerb für Teamgeist und Emotionen. Gleichzeitig fördert er die sportliche, gesundheitliche und soziale Entwicklung der teilnehmenden Kinder. Mitmachen können alle Mädchen und Jungen aus den Teltower Kitas, die Spaß am Fußball haben. Auf dem Spielfeld kämpfen die Kita- und Hortmannschaften in ihren Altersklassen um die begehrten Pokale und Medaillen. Am Rande der fußballerischen Wettkämpfe ist für fröhliche Unterhaltung und kulinarische Leckerbissen gesorgt. Schirmherr des KitaCups ist der Oberbürgermeister.

Foto: Stadt Teltow