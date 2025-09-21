Nach Brand – Einfamilienhaus in Stahnsdorf unbewohnbar

Aus bislang unbekannter Ursache brach am 20. September im Keller eines Einfamilienhauses in Stahnsdorf ein Feuer aus. Trotz der Versuche eines Bewohners, den Brand unter Kontrolle zu bringen, stand das Objekt innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand.

Der Hauseigentümer konnte sich leicht verletzt ins Freie retten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Zahlreiche Wehren aus der Region TKS (Kleinmachnow, Teltow, Güterfelde, Schenkenhorst und Stahnsdorf) kämpften über vier Stunden gegen die Flammen. Dabei wurden mehr als 500 Liter Löschschaum eingesetzt. Das Haus ist stark einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Bis zur weiteren Begutachtung sichert die Polizei den Brandort.

Foto: Pixabay.com