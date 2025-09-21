Abläufe am BER ruhig und flüssig – Update zur Systemstörung bei IT-Dienstleister

Die technische Störung bei einem externen Systemanbieter für Passagierabfertigung wirkt sich auch am heutigen Sonntag auf den Betrieb am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) aus. Zeitweise kommt es zu längeren Wartezeiten beim Check-in, beim Boarding sowie bei der Gepäckabfertigung und -ausgabe. Die Verspätungen bei abfliegenden Flügen liegen im Bereich eines regulären Betriebstages.

Im Terminal haben sich die alternativen Abläufe mittlerweile gut eingespielt und stabilisiert. Die Passagierabfertigung an den Check-in-Schaltern verläuft ruhig und flüssig. Einige Fluggesellschaften führen den Check-in ihrer Passagiere weiterhin manuell durch, was vereinzelt zu Verzögerungen führen kann. Andere Airlines nutzen inzwischen eigene Systeme zur Abfertigung, wodurch die Prozesse schneller verlaufen.

Der Flughafen empfiehlt Fluggästen weiterhin, den Online-Check-in ihrer jeweiligen Airline zu nutzen. Darüber hinaus stehen am Flughafen zahlreiche Self-Service-Automaten zur Verfügung, die uneingeschränkt funktionieren und ohne Wartezeiten nutzbar sind. 19 Fluggesellschaften sind an dieses System angebunden, über das Passagiere in den Terminals selbstständig einchecken und ihre Bordkarten drucken können. Damit können sie ihr Gepäck selbst an den sogenannten Fast-Bag-Drop-Stationen aufgeben. Weitere Informationen dazu hier:

Im Zusammenhang mit dem Berlin-Marathon wird am späten Sonntagnachmittag sowie am Montag mit einer erhöhten Anzahl von abreisenden Läufern und Besuchern gerechnet. Auch hier empfiehlt die Flughafengesellschaft nach Möglichkeit die Nutzung der digitalen und automatisierten Services zur Abfertigung. Läuferinnen und Läufer werden gebeten, ihre Medaillen während der Sicherheitskontrolle nicht um den Hals zu tragen, sondern im Handgepäck zu verstauen und separat abzulegen, um Verzögerungen bei der Kontrolle zu vermeiden.

Foto: Pixabay.com