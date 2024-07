Teltow – Autofahrer randaliert und beschädigt Blitzer

In Teltow war das örtliche Ordnungsamt am Vormittag des 15. Juli mit einem mobilen „Blitzer“ in der Iserstraße im Einsatz. Die Polizei wurde gerufen, weil der Fahrer eines kurz zuvor geblitzten Fahrzeugs aus seinem Auto ausgestiegen war und gegen das Messgerät getreten hatte, so dass dieses umkippte und beschädigt wurde.

Der Mann stieg dann wieder in den Pkw und verließ den Ort. Den noch unbekannten Fahrer erwartet nun nicht nur ein „Knöllchen“, sondern auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden am Messgerät wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Foto: Pixabay.com