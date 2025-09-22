Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Teltow – Kandidaten stellen ihre Ziele für die wirtschaftliche Entwicklung vor

Anlässlich der bevorstehenden Bürgermeisterwahl lud der Regionale GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (RGV) zu einer Podiumsdiskussion mit den beiden Kandidaten Claudia Eller-Funke (SPD) und Andre Freymuth (CDU) ein. Ziel der Veranstaltung war es, die Kandidaten näher kennenzulernen und ihre Vorstellungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu erfahren.

Die Diskussion fand in den Räumlichkeiten des Küchenstudios Exzellente Küchen in Teltow statt, die von Gastgeber Dirk Kappenhagen zur Verfügung gestellt wurden. Nach einer Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden des RGV, Olaf Binek, der sich bei allen Beteiligten bedankte und die Bedeutung regionaler Kooperation hervorhob, stellte Kappenhagen sein Studio vor. Durch den Abend führte Sabrina Völkel, die die Themenblöcke moderierte und die Kandidaten mit präzisen Fragen in den Dialog brachte. Inhaltlich ging es um zentrale Fragen der Stadtentwicklung: Verkehrskonzepte für Pendler, Radfahrer und den ruhenden Verkehr, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Pflege und Betreuung im Alter, sowie die wirtschaftliche Förderung von Unternehmen, Startups und dem Green Park.

Andre Freymuth (CDU) betonte die Bedeutung von Sicherheit, Kommunikation und überzeugender Durchsetzungskraft. Er sprach sich für bezahlbares Wohnen durch Bauen in die Höhe aus und setzt sich für die Fortführung des dreitägigen Stadtfestes ein.

Claudia Eller-Funke (SPD) hob hervor, dass Pflege und Unterstützung im eigenen Zuhause für ältere Menschen gestärkt werden müsse. Beim Stadtfest sprach sie sich dafür aus, dieses nicht mit dem traditionsreichen Tag der offenen Höfe zu vermischen.

Beide Kandidaten bekannten sich klar zu einer engen Zusammenarbeit mit dem RGV in wirtschaftlichen Fragen und zu gemeinsamen Aktivitäten. Der Vorstand des RGV unterstrich während der Diskussion den Wert eines gemeinsamen Vorgehens in der TKS-Region: „TKS ist eine symbiotische Region. Schwimmbad, Bauhof und vor allem die Feuerwehr sind schon regional aufgestellt. Der Verein unterstützt gern und hilft bei der Vernetzung und Umsetzung.“

Unter den Gästen befanden sich unter anderem Sebastian Rüter, MdL, sowie Bodo Krause, Bürgermeister von Kleinmachnow. Alle 45 Plätze waren ausgebucht – ein Zeichen für das große Interesse der Öffentlichkeit. Bei Bier, Wein, Hotdogs, Flammkuchen und Zwiebelkuchen wurde auch nach dem offiziellen Teil lebhaft weiterdiskutiert, bis in die späten Nachtstunden.

Die Podiumsdiskussion zeigte: Die Kandidaten entwickelten im Verlauf der Diskussion eine offene Debatte, die in bilateralen Gesprächen zum Abschluss des Abends ihre volle Dynamik erreichte. Fazit: Ein gelungener Abend in anregender Atmosphäre, der die Weichen für eine informierte Wahlentscheidung in Teltow stellte.

Der Regionale GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf ist ein regionaler Verein, der das Netzwerken der Mitgliedsunternehmen untereinander genauso unterstützen und fördern will, wie auch einen erfolgreichen Kontakt mit der kommunalen Verwaltung der drei Kommunen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf. Regelmäßige Treffen an jedem zweiten Dienstag im Monat gehören genauso zum Programm, wie die Möglichkeit für Mitglieder ihr Unternehmen an einem Tag der offenen Tür vor Ort vorzustellen. Die Highlights im Vereinsjahr sind der Neujahrsempfang und die Gewerbe- und Job-Messe.

Fotos: Anne Mahn / RGV Regionaler GewerbeVerein TKS e.V.