Die Teltower Akademie 2. Lebenshälfte bietet in der kommenden Woche einen Aufbaukurs für iPhone und iPad an – noch sind wenige freie Plätze zu vergeben.

Ab dem 19. Oktober können Interessierte mit Vorkenntnissen in der Bedienung von iPad und iPhone in einem Kurs der Teltower Akademie 2. Lebenshälfte mehr zum kompetenten Umgang mit dem Internet erlernen. Themen sind unter anderem: E-Mail-Verwaltung, Aktualisierungen von Apps, Funktionen des Internetbrowsers, Google-Suche und Google Maps, die beliebtesten Apps sowie Internetsicherheit. Zudem werden einige Kniffe für den leichteren Umgang mit dem Smartphone gezeigt und geübt, wie z.B. Screenshot-Funktion, Terminverwaltung, Spracheingabe, Datenübertragung und vieles mehr. Der Kurs findet an 6 Terminen immer Dienstag und Donnerstag von 13:00 bis 16:15 Uhr in der Rheinstraße 17b in Teltow statt. Die Anmeldung ist telefonisch unter 03328 473 134 möglich. PM

Symbolbild: Pixabay.com