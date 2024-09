Alkoholisiert am Steuer durch Baustelle in Teltow

Ein Zeuge informierte die Polizei in der Nacht vo 21. auf den 22 September über einen scheinbar betrunkenen Fahrzeugführer eines Pkw VW, welcher in Schlangenlinien die Mahlower Straße in Teltow befuhr.

Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug zeitnah sichten und stoppen. Der 52-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 2,83 Promille auf. Es konnten weiterhin Schäden am Fahrzeug festgestellt werden, welche man einem Unfall mit einer Baustellenstellenabsperrung entlang der gefahrenen Strecke zuordnen konnte. Mit dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren bezüglich gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr mit Verkehrsunfallflucht.

Foto: original_R_B_by_Timo-Klostermeier_pixelio.com