Wie eine Kohlenstoff-Zentralbank Europa zum CO2-Staubsauger machen kann 

Für 2050 hat die EU Klimaneutralität beschlossen. Ab dann müsste für jede noch emittierte Tonne CO2 eine Tonne aus der Atmosphäre zurückgeholt werden. Eine Schlüsselrolle auf dem Weg dorthin könnte eine Europäische Kohlenstoff-Zentralbank spielen – und mit marktwirtschaftlichen Anreizen die Weichen stellen, dass die Emissionsbilanz in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts netto-negativ, Europa sozusagen zum CO2-Staubsauger wird. Wie das ökonomisch funktionieren kann, erklärte jetzt Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und des Klimaforschungsinstituts Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), in der renommierten „Thünen-Vorlesung“.



Ausgangspunkt der jetzt in der Vorlesung vorgetragenen Überlegungen ist der Zwang zum „Überschießen“: Weil die Klimapolitik zu langsam war, muss die Menschheit gemessen an den Temperaturzielen vorübergehend ein Übermaß von Treibhausgasen in der Atmosphäre in Kauf nehmen. Und zugleich in industriellem Maßstab die CO 2 -Entnahmen hochfahren, auch durch neue Methoden wie Luftfilter-Anlagen oder Klimaplantagen zum Anbau schnell wachsender Biomasse, die mit dem Abtrennen und Speichern von CO 2 verfeuert wird. Die Entnahmen kompensieren dann nach der Klimawende sowohl den nicht oder nur sehr schwer vermeidbaren Rest-Ausstoß als auch nachträglich das Überschießen beim CO 2 -Gehalt. Die gewaltige Zukunftsaufgabe – in manchen Szenarien kosten die CO 2 -Entnahmen gegen Mitte des Jahrhunderts 3 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung – gilt es effizient zu organisieren.

Als zentrales Instrument schlägt Edenhofer sogenannte Clean-up-Zertifikate vor. Sie verbriefen das Recht, eine Tonne CO 2 zu emittieren – in Kombination mit der Verpflichtung, zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt eine Tonne CO 2 zurückzuholen. Bisher gibt es im EU-Emissionshandel nur einfache Ausstoß-Rechte, deren Zahl von der Politik Jahr für Jahr verknappt wird und nach geltender Rechtslage 2039 auf null fällt. Die Ergänzung durch Clean-up-Zertifikate macht die Klimawende flexibler und billiger: Der CO 2 -Ausstoß muss dann bei knapper werdenden Emissionsrechten nicht um jeden Preis vermieden werden – sogar wenn es günstiger ist, ihn zuzulassen und später zurückzuholen. Im Preis dieser Zertifikate spiegeln sich die künftig erwarteten Kostensenkungen bei CO 2 -Entnahme-Technologien. Das finanzielle Risiko bei der Klimawende trägt dann nicht der Staat, sondern die Wirtschaft, die sich ja zu den Entnahmen verpflichtet.

„CO 2 -Entnahme kann zum Gamechanger werden“

Damit die Idee nicht an physikalischen Unzulänglichkeiten oder unternehmerischen Finten scheitert, plädiert Edenhofer zur Durchsetzung für eine starke und glaubwürdige Institution. Er sieht diese Rolle für eine künftige „Europäische Kohlenstoff-Zentralbank“ (European Carbon Central Bank). Sie könnte über die Vergabe der Zertifikate die Mengensteuerung der Netto-Emissionen übernehmen. Dadurch würde sie das aus dem Tagesgeschäft der Parteipolitik heraushalten, so wie es die Europäische Zentralbank bei den Zinsen tut. Die neue EU-Spitzenbehörde könnte in den Clean-up-Zertifikaten auch den Wert zeitlich befristeter Entnahmen ökonomisch korrekt abbilden, etwa Aufforstung oder Speichern von CO 2 in Baumaterialien. Und damit Unternehmen ihre Pflicht zur CO 2 -Rücknahme nicht durch strategischen Bankrott unterlaufen, müssten sie bei der Kohlenstoff-Zentralbank finanzielle Sicherheiten hinterlegen.

„Schon heute ist die CO 2 -Entnahme keine Nischen-Technologie mehr – und sie wird neben der Emissionsvermeidung und der Klimaanpassung der dritte, noch fehlende Pfeiler im globalen Klimaschutz“, sagte Edenhofer in seiner Thünen-Vorlesung. Der Direktor des PIK und MCC leitet seit 2022 auch den damals von der EU gegründeten Europäischen Wissenschaftlichen Beirat zum Klimawandel. Er schloss den Vortrag mit den Ausblick: „Technischer Fortschritt in diesem Bereich kann die Kosten signifikant senken“, und ein größerer Fokus auf CO 2 -Entnahme „kann die internationale Kooperation beim Klimaschutz stärken“. „CO 2 -Entnahme kann zum Gamechanger werden“, fügte er hinzu, „und ich habe versucht, nötige nächste Schritte zu skizzieren.“

Die Thünen-Vorlesung ist seit 1986 einer der Höhepunkte auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, einer der größten und meistbeachteten wirtschaftswissenschaftlichen Fachkonferenzen im deutschsprachigen Raum. Mit einer Einladung zum Halten dieser Vorlesung werden nach Auskunft des Vereins „außergewöhnlich verdiente Mitglieder sowie Personen geehrt, die sich für die Wirtschaftswissenschaften im deutschsprachigen Raum verdient gemacht haben“.

