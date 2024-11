Auf dem historischen Gelände der Biomalz-Fabrik wurden am 18. November drei neue Bäume die im Rahmen der Aktion „Bäume für 17 Ziele“ der Initiative „Teltow natürlich“ gepflanzt wurden, feierlich begrüßt. Zusammen mit den am 17. Oktober gepflanzten Bäumen hat die 2022 gestartete Aktion damit die große Schleife nach Seehof geschafft.

Die Initiative „Teltow natürlich“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu unterstützen und für deren Anliegen zu werben. Die Weltgemeinschaft hat sich 17 Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt. In Teltow erfolgt eine Beschriftung der neu gepflanzten Bäume mit jeweils einem dieser Ziele. „So werden die Bäume selbst zu Botschaftern“, sagt Heinz Pilz von der Initiative „Teltow natürlich“. Er betont, dass alle Bäume auf städtischen Flächen Geschenke an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sind. Die neu gepflanzten Bäume haben Paten, die sich um sie kümmern.

Am 17. Oktober konnte durch Unterstützung von zwei Familien und der Stadt Teltow ein Birnbaum als Botschafter für Ziel 6, „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“, in der Trojanstraße begrüßt werden. Die neue große Schleife führt von der Grace-Hopper-Gesamtschule über die Feldstraße nach Seehof und zurück entlang am Teltowkanal zum Marktplatz wie eine OSM-Karte verdeutlichte.

Auf dem Gelände der Biomalz-Fabrik in der Iserstraße 8-10 wurden am 18. Oktober drei neue Bäume begrüßt – je eine Rotbuche für die Ziele 7 („Bezahlbare und saubere Energie“) und 8 („Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“) sowie ein Feldahorn für Ziel 9 („Industrie, Innovation und Infrastruktur“). Das gemeinsame Engagement der Biomalz-Fabrik und der Eurogerm Deutschland GmbH erfüllt damit ein ganz besonderes Anliegen des Projektes. Erstmals haben alle 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in der Stadt Teltow mindestens einen Baum als Botschafter.

