Heimspieltag der U13 in der Anne-Frank-Grundschule in Teltow

Am 09. November fanden in der Anne-Frank-Grundschule in Teltow die Heimspiele der U13-Teams im Floorball des RSV Eintracht 1949 e.V. (RSV) statt. Es war ein erfolgreicher und spannender Spieltag, an dem sowohl die Spielerinnen und Spieler als auch die Zuschauer auf ihre Kosten kamen. Auf dem 28×16 Meter großen Spielfeld zeigten die Nachwuchstalente des RSV ihr Können in packenden Partien.

Spiel 1: RSV Eintracht 1949 vs. RSV Eintracht 1949 II

Das erste Spiel des Tages war das interne Duell unserer beiden U13-Teams. Hier setzte sich das Team RSV Eintracht 1949 deutlich mit einem 14:3-Sieg durch (Halbzeitstand: 12:1). Nach einer dominanten ersten Halbzeit von 20 Minuten, in der RSV Eintracht 1949 klare Überlegenheit zeigte, gestaltete sich die zweite Hälfte ausgeglichener (2:2). Trotz des hohen Rückstands gab die zweite Mannschaft nicht auf und zeigte in der zweiten Hälfte eine beachtliche kämpferische Leistung.

Spiel 2: SG Berliner FK / Berliner TSC vs. RSV Eintracht 1949 II

Im zweiten Spiel des Tages traf RSV Eintracht 1949 II auf die Spielgemeinschaft SG Berliner FK / Berliner TSC. Hier zeigte sich RSV Eintracht 1949 II von einer starken Seite und entschied die Partie mit einem verdienten 11:6 für sich (Halbzeitstand: 6:4). Durch eine konzentrierte Abwehr und schnelles Umschaltspiel konnte RSV Eintracht 1949 II den Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter ausbauen (5:2). Der Sieg war eine beeindruckende Teamleistung, die den Kampfgeist und die Entwicklung des Teams deutlich zeigte.

Spiel 3: Eisbären Juniors I vs. RSV Eintracht 1949

Im dritten Spiel des Tages kam es zum Spitzenduell: Die Eisbären Juniors I, Vizemeister der Liga, traten gegen den amtierenden Meister RSV Eintracht 1949 an. Das Spiel hielt, was es versprach, und blieb bis zum Schluss spannend. In der ersten Halbzeit lagen die Eisbären mit 4:3 knapp vorne. Doch in der zweiten Halbzeit drehte RSV Eintracht 1949 das Spiel und sicherte sich einen knappen 9:7-Sieg (Halbzeit: 4:3). Damit konnte RSV Eintracht 1949 seine Meisterschaftsambitionen erneut unter Beweis stellen und sich einen wichtigen Sieg gegen einen starken Gegner sichern.

Auswärtsspiele der U9

Parallel zu den U13-Spielen war unsere U9 auswärts im Einsatz. In Berlin traten sie in zwei Spielen an und zeigten ebenfalls ihr Können:

– VfL Tegel – Tegel Tigers vs. RSV Eintracht 1949: 2:1 (2:0; 0:1)

– Racoons Rangsdorf vs. RSV Eintracht 1949: 4:1 (2:0; 2:1)

Obwohl die Ergebnisse nicht ganz zu unserem Gunsten ausfielen, haben die jungen Talente wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich tapfer geschlagen. Vor allem in der zweiten Halbzeit gegen die Tegel Tigers zeigte die Mannschaft starke Verbesserungen und erzielte ein Tor. Die Entwicklung der Floorball-Abteilung des RSV Eintracht 1949 ist erfreulich und zeigt, dass der Verein im Nachwuchsbereich kontinuierlich wächst. Die Möglichkeit, jungen Spielerinnen und Spielern eine Plattform für sportliche Bewegung und Teamgeist zu bieten, wird in der Region immer wichtiger. Die Ergebnisse des Wochenendes belegen das große Potenzial und die sportliche Leidenschaft unseres Teams.

Floorball Berlin – Brandenburg hat gemeinsam mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow eine Bewegungsaktion für Mädchen ab der 5 Klasse gestartet. Alle interessierten Schülerinnen der Schulen in der Region sind zu Schnupperstunden in die Sporthalle des Gymnasiums eingeladen – jeden Mittwoch von 15:15 – 16:45 Uhr wird ein kostenloses Angebot in der Sportart Floorball angeboten.

Zielgruppe der Aktion sind Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8 Klassen. Den Organisatoren ist es wichtig, nicht nur die Sportart zu fördern, sondern auch die motorischen Defizite der Mädchen in diesem Alter auszugleichen. Mit kleinen Übungen und gezielten Bewegungsangeboten will man in Teltow einen Mehrwert schaffen und den Sport zusammenwachsen lassen. Bewegung fördert nicht nur den Ausgleich, sondern gleichzeitig auch die Gesundheit der Kinder. Im Team soll miteinander gelernt und die Kinder gezielt vernetzt werden.

Text und Fotos: Adrian Mühle