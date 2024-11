Stahnsdorf – Maßnahme gegen Überflutungen in der Friedrich-Naumann-Straße

Für die Friedrich-Naumann-Straße, die bei Starkregenfällen in extremer Ausprägung mit Überflutungen zu kämpfen hat, entwickelte die Gemeinde Stahnsdorf eine Zwischenlösung zur Entwässerung. Die Tiefbauarbeiten dazu fanden in den Herbstferien 2024 statt.

Zunächst bereits vorhandene Regenwasser-Sickerschacht in Höhe Hausnummer 48 wurde zu einer Regenwasserpumpstation umgerüstet. Dazu reinigte eine Fachfirma den Schacht, verschloss die Schachtsohle wasserundurchlässig, entfernte die Steigeisen und verbaute eine elektrisch betriebene Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 126 Kubikmetern pro Stunde. Mittels Horizontalspülbohrverfahren wurde eine 120 Meter lange und bis zu 2,50 Meter tief liegende Verbindung zwischen dem Regenwasser-Sickerschacht und dem bestehenden Regenwasserkanal der Friedrich-Naumann-Straße zwischen Bergstraße und Friedensallee hergestellt. Zudem zog der Fachbetrieb eine Regenwasserdruckleitung ein, durch die künftig das Niederschlagswasser abgepumpt wird.

Sowohl für den zum Betrieb notwendigen Stromanschluss als auch für die Steuertechnik steht nun je ein eigens errichteter Schaltschrank zur Verfügung. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf gut 60.000 Euro. „Bei Starkregenereignissen kann jede der üblicherweise verbauten Entwässerungsanlagen an ihre Grenzen kommen, doch bei weitem nicht überall kam es zu derart extremen Überflutungen wie in der Friedrich-Naumann-Straße. Mehrere Male mussten Busse umgeleitet werden, Schulkinder erhebliche Umwege in Kauf nehmen und die Feuerwehr Hilfe leisten, um nur wenige Auswirkungen zu nennen. Das alles soll nun der Vergangenheit angehören“, sagt Bürgermeister Bernd Albers.

Bei dieser kurzfristigen technischen Lösung handelt es sich jedoch, wie die Verwaltung den Fachausschüssen bereits im Januar 2024 darlegte, um ein Provisorium. Eine abschließende technische Lösung ist nur durch den grundhaften Ausbau der Friedrich-Naumann-Straße zu erreichen. Voraussetzung hierfür ist der Ausbau der Bergstraße, da hierbei erst die Vorflut als Grundlage für einen Regenwasserkanal in der Friedrich-Naumann-Straße geschaffen werden kann. Derzeit befindet sich der Ausbau der Bergstraße in Planung. Die bauliche Umsetzung wird voraussichtlich 2026 erfolgen. Ein grundhafter Ausbau der Friedrich-Naumann-Straße kann daher nicht vor 2027 in Aussicht gestellt werden.

