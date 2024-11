Aufatmen in Großbeeren – Adventsmarkt findet doch auf der Dorfaue statt

Nach langem Hin und Her wurde eine Lösung für den Adventsmarkt in Großbeeren gefunden. Dieser soll nun doch auf der Dorfaue stattfinden.

Auf vielfachen Wunsch wurde eine Lösung gefunden, den traditionellen, aber für die Besucherzahl zu kleinen Platz zu vergrößern, teilt die Gemeinde mit. Dank der großzügigen Unterstützung des Pfarrers, der zusätzliche Flächen des Kirchengeländes zur Verfügung stellte, konnte die Veranstaltungsfläche deutlich erweitert werden.Der Adventsmarkt erstreckt sich nun von der Dorfaue über den Kirchenvorplatz und die Ruhlsdorfer Straße bis zum Pfarrhof. Der so geschaffene Platz für Stände und Besucher ermöglicht einen reibungslosen und sicheren Ablauf. Auch die Händler des Wochenmarktes beteiligen sich am diesjährigen Adventsmarkt. An ihrem angestammten Platz auf der betonierten Fläche des Alten Gutshofes bieten sie weihnachtliche Waren an.

Der Adventsmarkt findet am 1. Dezember von 14.00 bis 19.00 Uhr statt.

Foto: Pixabay.com