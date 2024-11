Kleinmachnow – Abscheid vom CupCake

Das CupCake in Kleinmachnow verabschiedet sich mit einer Party am 5. Dezember, zu der alle eingeladen sind, die den Treffpunkt für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren in den letzten 12 Jahren begleitet haben. In Zukunft soll das Jugendhaus Carat so umgestaltet werden, dass Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen dort ihren Platz finden.

„CupCake – der Kinder- und Jugendtreff in Kleinmachnow – war über 12 Jahre lang wie ein zweites Zuhause für viele von euch. Hier konntet ihr Freunde treffen, Spaß haben und einfach ihr selbst sein. Für viele sind diese Räume und die Menschen darin ein ganz wichtiger Teil ihrer Kindheit und Jugend geworden. Wir hatten das Glück, hunderte von großartigen und einzigartigen Menschen kennenzulernen“, teilt das CupCake mit. In Zukunft soll das Jugendhaus Carat so umgestaltet werden, dass Kinder und Jugendliche aller Altersstufen dort ihren Platz finden. Ab Dezember soll die Plunung beginnen, Ideen und Wünsche sind willkomen.

In der Gemeinde Kleinmachnow sind aufgrund der angespannten Haushaltslage alle Bereiche der Verwaltung aufgefordert, Einsparvorschläge zu machen. Dazu gehört auch die Schließung des CupCake. Das Café in der Hohen Kiefer 32 war über ein Jahrzehnt Anlaufstelle für Kinder. Der offene Jugendtreff, der von zwei pädagogischen Mitarbeitern betreut wurde, bot Kindern die Möglichkeit der Hausaufgabenbetreuung. Außerdem gab es Beschäftigungsangebote für die so genannten „Lückekinder“, die Altersgruppe zwischen „nicht mehr Kind“ und „noch nicht Jugendlicher“. Das CupCake war die einzige altersgerechte, nicht kommerzielle Einrichtung in Kleinmachnow, die dieser Altersgruppe unabhängig vom Jugendclub Carat zur Verfügung stand.

Foto: Ute Bönnen