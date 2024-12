Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf – Einbrecher unterwegs

In Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf kam es in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember zu mehreren Einbrüchen, wie die Polizeidirektion West mitteilte.

Bislang unbekannte Täter versuchten in Teltow ein Wohnungsfenster aufzuhebeln, wobei ein Eindringen glücklicherweise misslang. In Kleinmachnow wurde In Teltow versuchten unbekannte Täter ein Wohnungsfenster aufzuhebeln, was glücklicherweise misslang. In Kleinmachnow wurde ebenfalls erfolglos versucht, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Weniger Glück hatten die Eigentümer eines Hauses in Stahnsdorf. Die Täter gelangten durch die Terrassentür in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Über mögliches Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Beamte der Spurensicherung sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

