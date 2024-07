Der ADAC auf Tour: Service-Termine im August

Regionalclub bietet in Teltow Sommer-Checks für den Pkw an

„Mobil sein“, das gilt auch für den ADAC Berlin-Brandenburg: Im August bietet der Regionalclub wieder zahlreiche Termine an wechselnden Orten in Berlin und Brandenburg mit vielen Gratis-Angeboten für alle an.

ADAC Prüf- und Servicemobile: mobiler Fahrzeugcheck

Regelmäßige Fahrzeugchecks sind für eine sichere Fahrt unerlässlich. Doch nicht immer muss der Weg gleich zur Werkstatt führen. Deshalb kommt der ADAC Berlin-Brandenburg mit dem Prüf- und Servicemobil direkt zu den Menschen und bietet zum Teil kostenfreie Pkw-Überprüfungen an. Für ADAC Mitglieder sind aktuell der Test der Bremsen, der Stoßdämpfer und eine Spurschnellvermessung gratis. Der Check der Bremsen (Radbremskräfte) ist für alle Besucher und Besucherinnen kostenfrei.

Darüber hinaus bieten die ADAC Technikprofis vor Ort viele weitere Leistungen an, beispielsweise den Funktionstest der Klimaanlage oder das Auslesen des Fehlerspeichers. Im Anschluss an den Sicherheitscheck erhalten Fahrzeughalterinnen und -halter ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messergebnissen und nützliche Hinweise, falls ein Werkstattbesuch empfohlen wird.

Termine

14513 Teltow, Alsternstraße 2, Pflanzenkölle

5. August: 11:30-13 + 14-17 Uhr

6.August: 9-12 + 13-17 Uhr

Aktuelle Termine des ADAC Prüf- und Servicemobils gibt es hier,

der ADAC Fahrrad-Sicherheitschecks hier.

Quelle: ADAC-Pressemeldung