Blut spenden und Therme-Gutschein erhalten

Mitten in den Sommerferien laden DRK und die Kristall Wohlfühtherme in Ludwigsfelde gemeinsam dazu ein, mit einer Blutspende Leben zu retten. Das DRK-Blutspendemobil macht am 31. Juli von 14:00 bis 18:00 Uhr Station direkt bei der Therme. Blutspender können mit ihrem Engagement dazu beitragen, dass die Patientenversorgung mit Blutpräparaten in Brandenburg auch in der Sommer- und Ferienzeit stets gewährleistet werden kann.

Als Dankeschön für den Einsatz in der Sommerzeit erhalten alle Spender einen Drei-Stunden-Therme-Gutschein. Hintergrund der Aktion ist, dass trotz Sommer- und Ferienzeit, in der viele Spender abwesend sind, die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten gesichert werden muss. Die aus dem Spenderblut gewonnenen Blutpräparate sind nur kurz haltbar. Deshalb bittet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost darum, dass alle angebotenen Termine über die Sommerzeit gut angenommen werden.

Blut spenden kann jede gesunde Person ab 18 Jahren. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende geprüft. Gesunde Männer dürfen bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von zwölf Monaten. Zwischen zwei Spenden müssen mindestens acht Wochen liegen. Zur Blutspende muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Foto: Pixabay.com