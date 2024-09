Sebastian Rüter (SPD) hat das Direktmandat im Wahlkreis 20 gewonnen. Der SPD-Direktkandidat konnte über 40 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Auf dem zweiten Platz landete Mirna Richel (CDU) mit 19,4 Prozent, gefolgt von Dr. Philip Zeschmann (AfD) mit 18,3 Prozent der Stimmen. Dr. Frederik Hahn von den Grünen erreichte 8 Prozent und damit Platz vier.

Im Wahlkreis 20 (Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal) hatten acht Kandidaten um das Direktmandat gekämpft: Sebastian Rüter (SPD), Dr. Philip Zeschmann (AfD), Mirna Richel (CDU), Dr. Frederik Hahn (Grüne), Christoph Jantc (Linke), Bernd Albers (BVB/Freie Wähler), Hans-Peter Goetz (FDP) und Richard Borrmann (Plus Brandenburg).

Bereits am Vormittag war eine signifikante Wahlbeteiligung unter den 57.000 wahlberechtigten Personen zu verzeichnen. Im Vergleich zur Wahlbeteiligung von 71,2 Prozent im Jahr 2029 wurde am Wahlsonntag eine Beteiligung von 79,3 Prozent verzeichnet. Bei der Auswertung der Zweitstimmen wurde in Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal ein Ergebnis von 37,4 Prozent für die SPD ermittelt. Die Plätze zwei und drei wurden von der CDU und der AfD mit 17,5 bzw. 16,5 Prozent der Stimmen erreicht. Die Grünen erzielten 9,5 Prozent, das BSW 9,2 Prozent, die Linke 2,5 Prozent und das BVB/Freie Wähler 2 Prozent.

Sebastian Rüter, geboren 1976, stammt aus Braunschweig und ist seit 2019 Mitglied des Brandenburger Landtages. Zuvor war er als Geschäftsstellenleiter eines Betriebsrats bei der Deutschen Bahn tätig. Sebastian Rüter, Listenplatz 13, lebt mit seiner Familie in Teltow. In einer Videobotschaft bezeichnete er sein über 40-prozentiges Wahlergebnis als „historisch“ und bedankte sich bei allen Wählern des Wahlkreises 20, die „demokratisch gewählt haben“. Zudem sprach er seinen Dank an seine zahlreichen Wahlhelfer aus, die unter anderem Marmelade eingekocht hatten.Im Rahmen seines Wahlkampfs hat Sebastian Rüter über 3.000 Gläser Marmelade verschenkt und sich mit tausenden Bürgerinnen und Bürgern ausgetauscht.

Foto: Dirk Pagels / © Landeswahlleiter Brandenburg/Amt für Statistik Berlin-Brandenburg