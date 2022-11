Abfall-Abfuhrtermine im Überblick

In einem neuen und kompakteren Format wird der Abfalltourenplan für das Jahr 2023 in der 47. und 48. Kalenderwoche an die Haushalte und gewerblichen Einrichtungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark über die Deutsche Post AG als Postwurfsendung verteilt.

Der Abfalltourenplan 2023 enthält alle Abfuhrtermine in altbewährter Form, obwohl er von DIN A4- auf das DIN A5-Format verkleinert wurde. Ferner enthält er die wichtigsten Informationen und Kontaktdaten für eine reibungslose Abfallentsorgung sowie die beliebten Aufkleber nebst Kalendarium.

Trotz digitaler und mobiler Informationsmöglichkeiten bleibt der Abfalltourenplan in gedruckter Form weiterhin nachgefragt. Der Abfalltourenplan 2023 wurde in einer Auflage von 130.000 Stück produziert. Er wurde ressourcenschonend auf Recyclingpapier gedruckt und verzichtet im Versand auf die sonst übliche Folienverpackung.

Weitere Informationen dazu finden sie unter www.apm-niemegk.de.

Über die APM GmbH

Die APM GmbH als kommunaler Entsorgungsdienstleister mit Hauptsitz in Niemegk und Wertstoffhöfen in Teltow, Werder und Niemegk ist zuständig für einen der größten deutschen Flächenlandkreise mit bis zu 2.600 Quadratkilometer. Die ihr überantwortete Abfallentsorgung für etwa 90.000 Haushalte mit 215.000 Einwohnern erfüllt die APM solide und wirtschaftlich im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit knapp 200 Mitarbeitern. PM

Foto: APM