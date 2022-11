Lesung: „Spione, Erfinder, Unternehmer – Preußens Industrialisierung in Lebensbildern“

Großbritannien war im 19. Jahrundert zunächst der Industrie-Nabel der Welt, doch bald holte Preußen auf. Diese spannende Zeit, begleitet durch schillernde Persönlichkeiten, wird am 16. November auf einer Lesung in Kleinmachnow wieder lebendig.

Carl Friedrich Bückling, der Industriespion Friedrichs des Großen aus Neuruppin, Caroline Eichler, eine Berliner Prothesen-Erfinderin, die von ihrem Ehemann erstochen wurde, aber auch bekannte Industriepioniere und Unternehmer wie August Borsig und Werner von Siemens: Anhand von 19 Biografien teils berühmter, teils weniger bekannter Männer und Frauen veranschaulichen Andreas Bödecker und Helga Tödt am 16. November in Kleinmachnow auf einer Lesung die Zeit der Industrialisierung. Auch dem Ingenieur und Mathematiker August Leopold Crelle, der 1838 mit der Stammbahn die erste Eisenbahn in Preußen von Berlin nach Potsdam plante, wird ein gebührender Platz eingeräumt.

Bild: Bebra-Verlag

Viele der Erfindungen und technischen Errungenschaften, die heute zu unserem Alltag gehören, wurden in dieser Zeit bis zum 1. Weltkrieg entwickelt: Eisenbahn, Straßenbeleuchtung, Strom in den Häusern, künstliche Farbstoffe, Automobile, Kunstdünger, Aspirin, Telefon, U-Bahn, Flugzeuge, elektrische Waschmaschinen. Der Kinderarbeit, der Bildungspolitik im 19. Jahrhundert und der Rolle der Frauen in der damaligen Volkswirtschaft sind ebenfalls eigene Kapitel gewidmet.

Die Autoren

Helga Tödt, geboren 1946 in Braunschweig, arbeitete nach dem Medizinstudium und der Promotion an der FU Berlin in verschiedenen Funktionen als Fachärztin und Amtsärztin im öffentlichen Gesundheitsdienst. Helga Tödt hat bereits mehrere historische Biographien veröffentlicht.

Andreas Bödecker, geboren 1958, war nach dem Studium in Freiburg und Stanford und anschließender Promotion 25 Jahre lang Mitglied der Geschäftsleitung einer Privatbank in Berlin. Zurzeit arbeitet er als Rechtsanwalt und Verwalter mehrerer Stiftungen. Seit 2013 leitet er das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau.

Veranstaltungsort und Eintritt

Los geht es am Mittwoch, 16. November, um 19:00 Uhr im Rathaus Kleinmachnow (Bürgersaal), Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Kleinmachnow. Karten gibt es für 5,- EUR an der Abendkasse. Diese öffnet eine Stunde vor dem Beginn der Lesung. PM

Titelbild: Pixabay.com