Teltower Narren vor der Machtübernahme

Am 11. November wirft die Faschingssaison ihre Schatten voraus. Der Damenelferrat „Rot-Weiß“ nimmt wieder das Teltower Rathaus ins Visier und fordert die Herausgabe des Rathausschlüssels.

Am morgigen Freitag (11. November) beginnt in Teltow wieder die fünfte Jahreszeit. Der Damenelferrat „Rot-Weiß“ hat sich für 11:11 Uhr angesagt und will die Macht in der Stadt an sich reißen. „Bürgermeister Thomas Schmidt wird wohl oder übel den Rathausschlüssel übergeben müssen“, teilt die Stadtverwaltung im Voreld mit.

Die närrische Machtübernahme wird begleitet mit einerShow des Damenelferrats vor dem Teltower Rathaus. Narren sind herzlich zur Schlüsselübergabe eingeladen.

Rathaussturm und Schlüsselübergabe in Teltow

Wann : Freitag, 11.11. um 11:11 Uhr

: Freitag, 11.11. um 11:11 Uhr Wo: Neues Rathaus Teltow, Marktplatz 1-3, 14513 Teltow

PM

Bild: Stadt Teltow