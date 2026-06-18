PKW übersieht Rad – zwei Unfälle in Stahnsdorf

Am 17. Juni kam es in Stahnsdorf zu zwei Unfällen mit verletzten Radfahrern. In beiden Fällen wurden die Radfahrer nach ersten Erkenntnissen übersehen und es kam zur Kollision.

Um 14:10 Uhr fuhr ein 84-jährger Mann mit seinem PKW rückwärts aus einer Einfahrt in der Sputendorfer Straße und kollidierte dabei mit einer 56-jährigen Frau auf einem Fahrrad. Am Abend ereignete sich dann der zweite Unfall auf der Potsdamer Allee. Eine 45-jährige Frau wollte mit ihrem PKW nach rechts abbiegen und übersah einen 23-jährigen Mann auf seinem Rad. Sowohl die 56-Jährige als auch der 23-Jährige verletzten sich leicht. Die Polizei nahm die Unfälle auf und dokumentierte die Unfallfolgen.

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