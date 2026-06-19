Erst Hitze, dann Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den 19. Juni zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Die Höchstwerte können bis auf 35 Grad steigen. Örtlich sind Schauer und Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich.

Am Rande eines Hochdruckgebiets, dessen Schwerpunkt sich über Südosteuropa befindet, gelangt zunehmend feuchte und heiße Luft in die Region. Am Samstag greift eine Tiefdruckrinne über.

Für den 19. Juni werden Höchstwerte zwischen 31 und 35 Grad erwartet. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus südlicher Richtung. Örtlich kann es zur Entwicklung von Gewittern mit Starkregen von bis zu 20 l/qm in kurzer Zeit, Sturmböen von bis zu 70 km/h sowie Hagel kommen. Insbesondere an der Grenze zu Polen sind auch Unwetter mit heftigem Starkregen von bis zu 35 l/qm in einer Stunde und Sturmböen von bis zu 80 km/h möglich.

In der Nacht zum Samstag nimmt das Gewitterrisiko ab. Am Samstag gibt es nur vereinzelt Gewitter, bei denen die Gefahr von Unwettern mit heftigem Starkregen von bis zu 40 l/qm in einer Stunde, Sturmböen von bis zu 80 km/h und Hagel erhöht ist.

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