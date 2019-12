Neue Postfiliale eröffnet

Die Stahnsdorfer freuen sich über die pünktlich zur Vorweihnachtszeit neueröffnete moderne und geräumige Postbank-Filiale im Foyer des Drogeriemarkts dm am Busbahnhof Waldschänke.

Die Geschäftsführer Mesut Yener und Erkin Guliyev sind froh, endlich am neuen Servicepunkt die Kundschaft bedienen zu können, nachdem sie von Juli bis November 2019 die Postdienste übergangsweise in ihrem Kiosk am Busbahnhof abwickelten.

Bürgermeister Bernd Albers besuchte die Filiale am 9. Dezember 2019 und wünschte viel Schaffenskraft und Erfolg. „Stahnsdorf ohne Post – das wäre für mich unvorstellbar. Eine Post gehört wie ein Lebensmittelmarkt oder eine Bankfiliale zum Gemeindebild. Deshalb freut es mich besonders, dass engagierte Unternehmer wie die Herren Yener und Guliyev diesen Schritt gegangen sind. Wir sind stolz, den Bürgern eine Annahmestelle für Briefe und Pakete bieten zu können“, sagt der Bürgermeister.

Viele Kunden sind erleichtert über die Öffnung pünktlich zur Vorweihnachtszeit, denn gerade jetzt werden überdurchschnittlich viele Briefe und Pakete versendet und empfangen. Die Postbank ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Neben den klassischen Postdienstleistungen werden auch Schreibwaren und Büromaterial angeboten.

Stadtblatt online Foto: Gemeinde Stahnsdorf