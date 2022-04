Online-Abstimmung für TKS-Kinosommer ab 01. Mai

Für den diesjährigen TKS-Kinosommer kann das Publikum ab 01. Mai in einem Online-Voting über das Programm mitentscheiden. Der Auftakt ist am 02. Juli in Stahnsdorf.

Seit 2012 erfreuen sich Kinofans aus Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf an den sechs jährlichen sommerlichen Kinoabenden unter freiem Himmel. Das zehnjährige Bestehen der interkommunalen Veranstaltungsreihe ist also ein echter Grund zu feiern und zu genießen.

Bezüglich des Genres liebäugelten die Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf sowie die Stadt Teltow schon seit einigen Jahren mit dem Sport. „Eigentlich wollten wir unseren Gästen schon 2020, im Jahr der Olympischen Spiele von Tokio und der paneuropäischen Fußball-EM, eine gut sortierte Filmauswahl aus dem Bereich Sport präsentieren. Corona machte jedoch seinerzeit nicht nur allen Großereignissen, sondern auch unserem Kinosommer einen Strich durch die Rechnung. Umso mehr gilt nun das olympische Motto ‚Dabeisein ist alles‘“, sagen die drei Veranstalter.

Vom 01. bis einschließlich 31. Mai 2022 ist wieder das gemeinsame Online-Voting freigeschaltet. Erreichbar ist dieses über die jeweiligen Internetauftritte der drei Kommunen. Zur Auswahl stehen zehn Filme aus den Jahren 1996 bis 2021, viele davon preisgekrönt. Die sechs erfolgreichsten Filme des Votings werden den Gästen unter freiem Himmel vorgeführt. Auftaktveranstaltung ist am 02. Juli 2022 in Stahnsdorf, Abschlussveranstaltung am 20. August 2022 in Kleinmachnow.

• Vorstellungen in Stahnsdorf: 02. Juli, 22:00 Uhr / 13. August, 21:00 Uhr

• Vorstellungen in Teltow: 09. Juli, 30. Juli, jeweils 22:00 Uhr

• Vorstellungen in Kleinmachnow: 23. Juli, 22:00 Uhr / 20. August, 21:00 Uhr

Die Veranstaltungen in diesem Jahr finden im Innenhof des Rathauses Kleinmachnow, auf dem Marktplatz Teltow und dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße in Stahnsdorf statt. Veranstaltungsbeginn der vier Kinoabende im Juli ist jeweils um 22:00 Uhr, an den beiden Kinoabenden im August aufgrund der früheren Dämmerung schon um 21:00 Uhr.

Nachfolgend sind in alphabetischer Reihenfolge die zehn Auswahlfilme für das Online-Voting zum TKS-Kinosommer 2022 aufgeführt (Abstimmungszeitraum: 01. bis 31. Mai 2022):

• Borg/McEnroe (2017)

• Invictus – Unbezwungen (2009)

• I, Tonya (2017)

• Karate Kid (2010)

• King Richard (2021)

• Le Mans 66 – Gegen jede Chance (2019)

• Million Dollar Baby (2004)

• Out of Play – Der Weg zurück (2020)

• Tin Cup (1996)

• Trautmann (2018)

Der Eintritt ist frei; vor Ort wird es wie üblich ein sommerliches Speisen- und Getränkeangebot geben. Eigene Sitzgelegenheiten wie Campingstühle, Decken und Liegestühle können mitgebracht werden. PM

Bild: Stadt Teltow/D. Pagels