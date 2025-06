Gucken, gucken, gucken – Spende für Teltower Schule

Im Rahmen des Programms „Bike-Fit“ hat die Mittelbrandenburgische Sparkasse am 5. Juni in Anwesenheit von Marko Köhler, Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, einen Förderscheck an den Förderverein der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow übergeben. Damit soll das Fahrradtraining für die rund 270 Schülerinnen und Schüler der Schule unterstützt werden.

„Gucken, gucken, gucken!“ Das gaben Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), und Marko Köhler, Landrat von Potsdam-Mittelmark, den Teltower Schulkindern mit auf den Weg. Mit Sicherheit auf dem Fahrrad unterwegs! – unter diesem Motto steht das Fahrrad-Fahrsicherheitstraining der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow, das nun von der MBS finanziell unterstützt wird. „Soziales Engagement braucht Kontinuität, und wir geben gern unseren hier erwirtschafteten Erfolg zurück. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, eine große Bandbreite an Projekten zu ermöglichen – ob in Sport, Kultur, Bildung oder Umweltschutz. Die finanzielle Ausstattung der Schulen muss vorhanden sein. Wir können zwar ergänzen, aber nicht ersetzen “, so Andreas Schulz. Der Förderverein der Teltower Schule wurde von Schulz stellvertretend für alle 46 Vereine in Potsdam-Mittelmark besucht, die im ersten Halbjahr mit insgesamt 180.000 Euro von der MBS unterstützt werden. Im gesamten Jahr 2024 waren es inklusive Sponsoring 527.113 Euro für das Ehrenamt im Landkreis.

„Ohne die Unterstützung der MBS hätten wir dieses Projekt nicht umsetzen können“, so der Förderverein der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow.“

„Bike-Fit“ ist ein spezielles Fahrradtraining für Kinder, ähnlich dem Seepferdchen-Abzeichen wenn es ums Schwimen geht.Viele Schülerinnen und Schüler der Ursula-Wölfel-Grundschule wohnen in der Nähe und kommen selbstständig mit dem Fahrrad zur Schule. Im vergangenen Jahr erradelte sich die Schule bei der Aktion STADTRADELN den ersten Platz. Durch das „Bike-Fit“ Training werden nun alle Fahrtechniken für die gewünschte Einsatzart – sei es die sichere Teilnahme am Straßenverkehr oder die sportliche Nutzung – systematisch angepasst und optimiert. „Es geht darum von Anfang an, sicheres Gahradfahren zu erlerenen“, so, der Förderverein der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow. „Das fängt beim richtigen Aufsetzten des Helmes an, geht über die Verkehrregeln und das Einschätzen des Untergrunds auf dem man fährt bis zum richtigen Verhalten im Falle eines Unfalles. Ohne die Unrerstützung der MBS hätten wird dieses Projekt nicht umsetzten können.“

Dem pflichtete Landrat Marko Köhler bei. „Als ehemaliger Polizeibeamter mit über zwanzig Jahren Dienstzeit, davon einige in Teltow, habe ich selbst an vielen Fahrradschulungen für Kinder teilgenommen und weiß, wie wichtig es ist, dass Kinder von Anfang an die Regeln des Fahrradfahrens erlernen – besonders in einer so dicht besiedelten und befahrenen Region wie dieser.“

v.l. Andreas Schulz (Vorstandsvorsitzender der MBS), Marko Köhler (Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark) und Matthias Röhm (Schulleiter der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow)

Matthias Röhm, Schulleiter der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow sagte: „Wir bieten in unserer Schule auch Fahradsischerungskurse an, an denen die Fahräder der Kinder begutachtet werden. Dieses Projekt ist gemeinschaftsfördernd und aus dem gemeinsamen Wunsch der Schule, der Kinder und der Eltern entstanden.“

