Kinder- und Jugendmedizin in Ludwigsfelde jetzt auch mit Tagesklinik

Am 4. Juni hat das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow die neue Tagesklinik seiner Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin eröffnet. Neben Vertreterinnen und Vertretern des Krankenhauses sowie seines Trägers, des Diakonissenhauses Teltow, nahmen an der feierlichen Veranstaltung Monika von der Lippe als neue Fachbereichsleiterin für Soziales, Familie, Sport, Kultur und Gesundheit in Vertretung für den Bürgermeister von Ludwigsfelde, Andreas Igel sowie in Vertretung für Landrätin Kornelia Wehlan der Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Teltow-Fläming, Rüdiger Lehmann teil.

Im Februar hatte das Brandenburger Ministerium für Gesundheit und Soziales den Weg für die Einrichtung des neuen Angebots freigemacht. In seiner Rede hob Pädiatrie-Chefarzt Dr. med. Georg Reinholz hervor, es sei in der Kinder- und Jugendmedizin sozioemotional „von höchster Bedeutung, lange Krankenhausaufenthalte für Kind und Familie zu vermeiden.“ Eine Tagesklinik sei die ideale Möglichkeit, dies Wirklichkeit werden zu lassen. Auch der Standort Ludwigsfelde selbst, dessen Bevölkerung stetig wachse und der sich eines jung und familiär geprägten Zuzugs erfreue, sei „ein weiteres Argument für die Gründung einer Tagesklinik.“ Außerdem erfülle die Kinder- und Jugendmedizin in Ludwigsfelde insbesondere in der Infekt-Hochsaison eine wichtige Funktion als „Überlaufventil“ für Berlin und Potsdam.

Angesichts knapper werdender finanzieller Mittel im Gesundheitssektor sowie der demographisch bedingt knapper werdenden Personalressourcen insbesondere im pflegerischen Bereich bietet die Tagesklinik die Möglichkeit, die pädiatrischen Patientinnen und Patienten gleich gut oder sogar besser zu versorgen.

„Eine weitere Chance ist, dass spezialisierte niedergelassene Kinderärzte durch die Nutzung des diagnostischen und therapeutischen Equipments des Evangelischen Krankenhauses über die jetzt neue tagesklinische Struktur ihre Expertise einfacher und in größerem Umfang an ihre kleinen Patienten bringen zu können. Damit stellt die Tagesklinik eine ganz wichtige verbindende Struktur zwischen stationärer und ambulanter medizinischer Versorgung dar“, so Chefarzt Reinholz weiter.

Die Tagesklinik der Pädiatrie am Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow mit zehn Betten steht ab sofort allen Kindern und Jugendlichen offen, die eine Krankenhausbehandlung benötigten, ohne dass eine Übernachtung erforderlich ist. Die jungen Patientinnen und Patienten im Alter von 0 bis 18 Jahren kommen morgens in Begleitung ihrer Eltern auf die Station und können nach Diagnostik und Therapie noch am gleichen Tag in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren.

Foto: Chefarzt Pädiatrie Dr. Georg Reinholz, Kaufmännische Direktorin Hanni Redel, Geschäftsführer Dr. Ottmar Schmidt, Kaufmännischer Vorstand Diakonissenhaus Teltow, Lutz Ausserfeld, Pflegedirektorin Sylvia Unger, Ärztlicher Direktor Dr. Burkhard Schult / Diakonissenhaus Teltow