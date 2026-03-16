Am Mittwoch keine regulären Flüge am BER

Am 18. März, sind keine regulären Passagierflüge am Flughafen Berlin Brandenburg möglich. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Flughafens Berlin Brandenburg (FBB) zu einem Warnstreik aufgerufen.

Darüber hat die Flughafengesellschaft ihre Partner wie die Fluggesellschaften, Bodenverkehrsdienstleister, Sicherheitsunternehmen und ansässige Gewerbebetriebe am Nachmittag offiziell informiert. Fluggäste werden auf der Webseite des Flughafens und in den sozialen Netzwerken informiert.

Ursprünglich waren für den Verkehrstag rund 445 Abflüge und Landungen mit ca. 57.000 Passagieren geplant. Betroffene Fluggäste werden gebeten, sich bei Ihrer Fluggesellschaft zu Umbuchungen und alternativen Reisemöglichkeiten zu informieren.



„Wir halten einen Warnstreik für unverhältnismäßig – gerade in einer durch den Iran-Krieg ohnehin sehr angespannten Lage“, kommentiert Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft. „Die nächste Verhandlungsrunde ist bereits fest für den 25. März angesetzt. Wir sind zuversichtlich, dass eine Einigung zustande kommt.“

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