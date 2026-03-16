Herzzerreißende Niederlage in der Overtime

Die 49ers verlieren gegen die Temps Shooters Neustadt nach Verlängerung 94:101 und besiegeln so den sportlichen Abstieg.

Die Bedeutung des Spiels ist klar, ohne Sieg ist der Abstieg besiegelt. Die Anspannung bei den Spielern vor dem Tip-Off ist ihnen anzumerken. Dementsprechend konzentriert starten sie allerdings ins Spiel. Ein ausgeglichenes erstes Viertel ist das Resultat, auf beiden Seiten wird sich kein Punkt geschenkt. Defensiv hätte man allerdings mehr erwarten können, 27 Punkte zuzulassen ist für eine sonst starke Defense der 49ers untypisch.

Neustadt setzt sich ab

Im 2. Viertel zeigt sich, dass die Offensive nicht mehr mit der zu schwachen Defensivleistung mithalten kann. Insgesamt lassen die 49ers 55 Punkte in der ersten Hälfte zu. Ein normalerweise schwaches 3er werfendes Neustädter Team trifft hochprozentig ins Netz, zu offen sind die Würfe, zu spät die Rotation, um den Wurf genügend zu erschweren. Fest steht in der 2. Hälfte muss eine bessere Intensität in der Defense an den Tag gelegt werden.

Das Comeback

Im 3. Viertel finden beide Teams keinen Rhythmus, auf die erhoffte Aufholjagd muss man noch warten. Immerhin wird der Rückstand nicht größer. Der 4. Abschnitt bringt endlich Hoffnung, den Klassenerhalt noch am Leben zu erhalten. Einen 8 Punkte Rückstand holen die 49ers innerhalb von 6 Minuten auf, durch eine starke Defensivleistung und ein erneut gefundener offensiver Rhythmus. Gerade wenn die Spannung am Höchstpunkt ist, kann kein Team Punkte herbeibringen. Die 49ers haben viele Fehlkommunikationen und geben dadurch oft den Ball ab, die Gäste können einfach nicht ihre Würfe versenken. Fast 4 Minuten fällt so kein einziger Treffer. Doch durch Freiwürfe stehen die 49ers mit 6 Sekunden vor Schluss mit 3 Punkten Rückstand vor der Mammut Aufgabe, den Ausgleichs- oder Siegtreffer, herbeizubringen. Nach einem Block von Ben Faatz ist Jenö Pildner frei und bekommt den Ball aus dem Einwurf, er nimmt einen 3er aus der linken Ecke und trifft. Mit nur noch einer Sekunde auf der Uhr wird die Entscheidung erst in der Overtime kommen.

Am Ende geht die Luft aus

Die 49ers starten mit Momentum in die Verlängerung 2 Dreier von Lukas Wagner und Jannes Hundt bringen eine schnelle Führung mit sich, doch danach kommen stock die Offensive. Die Gäste können hingegen konstant zur Freiwurflinie kommen und kommen so langsam, aber stetig an die Führung, welche sie zum Schluss auch nicht wieder hergeben. So verlieren die 49ers bitter 94:101 und sind somit sicherer sportlicher Absteiger.

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