Investition in das Endoprothetikzentrum Teltow-Fläming

Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow erweitert sein Robotisches Zentrum für Endoprothetik und setzt ab sofort das CORI OP-System von Smith+Nephew für Knie-Endoprothetik ein.

Die innovative Technologie verbindet die Expertise der Operateurinnen und Operateure mit modernster ärztlich begleiteter Robotik, um die Präzision, Sicherheit und Schonung des Gewebes bei Kniegelenksersatzoperationen deutlich zu erhöhen. So gelingt es, die natürliche Kinematik und Kapselspannung genauestens zu reproduzieren. Chefarzt Dr. Boris Woldemar von Engelhardt, zertifizierter Fachexperte und Auditor für die Qualitätssicherung für Endoprothetikzentren verfügt über eine große spezifische Erfahrung nach über 6.000 erfolgreich und bereits auch robotisch durchgeführten Gelenkoperationen. „Mit der Unterstützung durch robotische Systeme können wir Operationen präziser und schonender durchführen. Schmerzen nach dem Eingriff werden reduziert, die natürliche patientenindividuelle Bandspannung bleibt erhalten, das Bewegungsgefühl wird deutlich verbessert“, so Dr. von Engelhardt. „Die Robotik verändert die Kniegelenkersatzchirurgie, indem sie der Chirurgin bzw. dem Chirurgen handgeführte Kontrolle und Echtzeit-Informationen über die Gelenkoberfläche und erzielte Kapselspannung bietet.“

Die Technologie eignet sich für verschiedene Knieoperationen – vom partiellen Eingriff bis hin zum kompletten Kniegelenkersatz und Revisionsoperationen von Kunstgelenken. Die Robotik unterstützt eine möglichst natürliche Gelenkfunktion und verringert das Risiko späterer Korrekturen. „Mit dieser großen Investition in die robotische Chirurgie und dieser Erweiterung unseres orthopädischen Angebots stärken wir die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten in der Region und setzen auf modernste Technik, um Operationen sicherer, schonender und individuell anpassbar zu gestalten“, erklärt der Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow, Dr. Ottmar Schmidt.

Chefarzt Dr. von Engelhardt bietet zwei Endoprothetik-Sprechstunden pro Woche an: mittwochs von 09:00 bis 13:00 Uhr und freitags von 10:00 bis 13:30 Uhr. Anmeldungen sind telefonisch unter 03378 828-2312 oder 03378 828-2489 möglich.

Mit dem Einsatz des CORI OP-Systems verspricht das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow eine schnellere Genesung, weniger postoperative Schmerzen und eine höhere Patientenzufriedenheit. Die Investition in die robotische Kniechirurgie unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Hauses für medizinische Spitzenversorgung und patientenorientierte Innovation.

Foto: Diakonissenhaus Teltow