Wizz Air verbindet den BER erstmals mit Bratislava

Wizz Air verbindet die Hauptstadtregion ab sofort neu mit Bratislava. Insgesamt viermal pro Woche – montags, mittwochs, freitags und sonntags – startet die Airline mit modernen Airbus A321neo in die slowakische Hauptstadt. Die Flugzeit beträgt eine Stunde und fünfzehn Minuten. Die neue Strecke bringt Reisende direkt in die attraktive osteuropäische Metropole und bietet gleichzeitig Anbindung an das Dreiländereck Slowakei–Österreich–Ungarn.

Im Sommer 2026 baut Wizz Air sein Angebot am BER mit neuen Zielen und zusätzlichen Frequenzen deutlich aus. Die ungarische Airline nimmt neue Strecken nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina sowie Cluj-Napoca und Timișoara in Rumänien auf. Außerdem setzt sie die erfolgreiche Verbindung in die rumänische Hauptstadt Bukarest fort und erhöht die Frequenzen auf bestehenden Routen. Insgesamt fliegt Wizz Air im Sommerflugplan zwölf Destinationen vom BER aus an. Das Gesamtangebot an Sitzplätzen von Wizz Air erhöht sich damit insgesamt um 90 Prozent im Vergleich zum Sommerflugplan des Vorjahres. „Mit der neuen Verbindung nach Bratislava startet Wizz Air in ihre bislang größte Wachstumsphase am BER. Mit insgesamt zwölf Zielen bietet die Airline im Sommer 2026 so viele Destinationen und Sitzplätze an wie nie zuvor. Wizz Air ist für uns ein zentraler Partner für die Anbindung der Hauptstadtregion nach Ost- und Südosteuropa“, kommentiert Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

„Bei Wizz Air ist es unsere Mission, Reisen für alle zugänglicher und bequemer zu machen. Mit unserer modernen Airbus-Flotte, deren Durchschnittsalter nur 4,5 Jahre beträgt, unserem breiten Streckennetz und unserem professionellen und modernen Betriebsansatz freuen wir uns, unsere Verbindungen nach Bratislava auszubauen. Allein in diesem Jahr haben wir bereits mehr als 700.000 Passagiere aus der Slowakei und mehr als 2,6 Millionen Passagiere aus Deutschland nach Europa befördert. Wir freuen uns darauf, noch mehr Passagiere an Bord begrüßen zu dürfen und den Tourismus sowie Geschäftsreisen zwischen diesen beiden Ländern zu fördern“, so Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager bei Wizz Air.

„Die neuen Direktflüge stärken die Verbindung zwischen der Slowakei und Deutschland und bieten neue Möglichkeiten für den Tourismus, den Handel und zwischenmenschliche Kontakte. Ich bin überzeugt, dass unsere Länder dadurch noch näher zusammenrücken und sowohl die Politik und Wirtschaft als auch die Menschen beider Länder davon profitieren werden“, betonte Juraj Macháč, Botschafter der Slowakischen Republik in Deutschland, die Bedeutung der Flugverbindungen.

Neue Destinationen im Sommerflugplan 2026

Bratislava (Slowakei), ab 16.03.2026, 4-mal pro Woche

Tuzla (Bosnien und Herzegowina), ab 30.03.2026, 3-mal pro Woche

Cluj-Napoca (Rumänien), ab 31.03.2026, 3-mal pro Woche

Timișoara (Rumänien), ab 21.05.2026, 2-mal pro Woche

Bukarest (Rumänien), Fortführung aus dem Winterflugplan, 1-mal täglich

Die bestehenden Verbindungen nach Belgrad, Chişinău, Tirana und Warna werden im Sommer 2026 ebenfalls ausgebaut.

Belgrad (Serbien), plus 1 Frequenz auf 5-mal pro Woche

Chişinău (Republik Moldau), sukzessiver Ausbau um 4 Frequenzen auf 7-mal pro Woche

Tirana (Albanien), plus 2-3 Frequenzen auf bis zu 10-mal pro Woche

Warna (Bulgarien), Ausweitung des Angebots durch höhere Sitzplatzkapazität

Foto: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH