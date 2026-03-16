CDU-Stadtverband Teltow wählt neuen Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung, am 13. März, wählte der CDU-Stadtverband Teltow einen neuen Vorstand. Zum neuen Vorsitzenden wurde Silvio Habel gewählt.

Silvio Habel ist 50 Jahre alt, Informatiker und Buchautor. Er ist sachkundiger Einwohner im Kreistagsausschuss für Soziales, Arbeit und Migration sowie im Teltower S-Bahn-Ausschuss. Zudem ist er Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK Potsdam. „Als Vorsitzender der Teltower CDU möchte ich mich für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Teltow einsetzen, daran mitarbeiten, dass Teltow auch künftig eine lebenswerte Stadt bleibt, und unseren neuen Bürgermeister bei seiner Arbeit unterstützen“ sagte Habel nach seiner Wahl.

Silvio Habel ist 50 Jahre alt, Informatiker und Buchautor.

Zu den stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Teltower CDU-Mitglieder Ronny Bereczki, Matthias Jörns und Dirk Krumeich. Als Schatzmeister wurde John Kidd bestätigt. Zu Beisitzern im Vorstand wurden Nicolas Bostan, Rainer Gerdes, Florentine Gerneitis, Stefanie Kidd und Ulrich Witzig gewählt.

Der bisherige Vorsitzende Andre Freymuth legte den Vorsitz des Stadtverbands nieder, um sich ganz auf das Amt des Teltower Bürgermeisters zu konzentrieren. Er sagte hierzu: „Mir ist wichtig, für alle Menschen in Teltow da zu sein. Als Bürgermeister möchte ich Entscheidungen treffen, die unsere Stadt gemeinsam voranbringen.“

Foto: CDU-Teltow