Neustadt muss bezwungen werden, um den Abstiegskampf nicht zu verlieren!

Nach einer knappen und bitteren Niederlage in Rostock, voller fragwürdiger Schiedsrichterentscheidungen, bleibt nun kein Spielraum mehr für solch einen Patzer.

Ihre letzten zwei Spiele haben die Gäste aus Neustadt verloren, erst äußerst knapp in Westerstede 93:91 und zuletzt deutlicher gegen Iserlohn 72:83, dem direkten Tabellennachbarn der 49ers und Konkurrenten im Abstiegskampf. Trotz dessen stehen sie weiterhin auf dem 7. Tabellenplatz. Beide Niederlagen erleiden sie, obwohl sie mit einem vollen Kader um ihren Star Matej Jelovcic, welcher im Durchschnitt 22 Punkte, 8 Rebounds und 2 Steals auf das Parkett bringt, antraten.

Der Gameplan:

Die Neustädter sind das zweit dominanteste Team der Liga innerhalb der 3er Linie, toppen kann das nur noch Schwelm. Die Paarung mit den Schwelmern hat den 49ers sehr gelegen, mit zwei Siegen gegen den aktuell 5. Platzierten. Ebenso kann dies auf die Neustädter übertragen werden. Die für die 49ers sehr wichtige Zonen-Verteidigung greift vor allem gegen Teams, welche sehr viel zum Korb ziehen, wozu beide Teams eindeutig gehören. Die Neustädter sind hierzu auch noch die schlechtesten Schützen außerhalb der 3er Linie der Liga, bei ihnen gehen nur 26,5 Prozent ihrer 3er-Würfe durchs Netz, umso anfälliger macht es sie für die Zonen Verteidigung der 49ers.

Des Weiteren werfen sie am schlechtesten von der Freiwurflinie, selbst wenn die 49ers also wieder so ein Unglück wie in Rostock erfahren sollten, wird sich dies wahrscheinlich deutlich geringer auf den Spielstand auswirken.

Die 49ers müssen allerdings in der Offense mit einer sehr aggressiven Defense der Gäste rechnen, mit 22,5 Fouls pro Spiel führen die Gäste die Liga zusammen mit Rhöndorf an. Von solch einer Physis können sich die 49ers nicht beeindrucken lassen, stattdessen müssen sie diese Schwäche ausnutzen, indem sie sich effektiv Freiwürfe abholen und verwandeln.

Ausblick

Die Zukunft scheint ohne einen Sieg am Sonntag derbe. Aktuell stehen die 49ers auf dem 13. Tabellenplatz, also auf den Abstiegsrängen. Über ihnen stehen im 3er Vergleich Iserlohn, Rhöndorf und die BSW Sixers. Wenn die 49ers am Sonntag gewinnen und alle drei Konkurrenten verlieren, bleiben die 49ers trotzdem auf ihrem aktuellen Platz liegen, da sie keinen der direkten Vergleiche gewonnen haben. Es muss also ein Sieg mehr her, um sich von dem Abstieg vorerst zu verabschieden. Mit nur noch 3 Spielen auf dem Kalender ist dies leichter gesagt als getan. Gegen Neustadt und Wedel muss ein Sieg her, um gegen die starken zweitplatzierten Bernauer nicht um den Klassenerhalt spielen zu müssen.

Foto: Felix Rothe