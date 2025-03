Wasser für alle?! – Diskussionsveranstaltung in Teltow

Am 26. März lädt der Förderverein Akademie 2. Lebenshälfte von 09:30 bis 12:30 Uhr in die Rheinstraße 17 in Teltow zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Wasser für alle? Zwischen Trinkwassernutzung und Wasserverschwendung“ ein. Referent ist der Diplom-Umweltwissenschaftler Samuel Höller.

Wenige Tage nach dem Weltwassertag, den die Vereinten Nationen jährlich am heutigen 22. März begehen, lädt die Akademie 2. Lebenshälfte in Teltow zu Vortrag und Diskussion. Samuel Höller, Umweltwissenschaftler und Gründer des Vereins a tip:tap e.V. (ein Tipp: Wasserhahn) informiert zum Thema „Wasser für alle?!“ und lädt zum Mitreden über Wasserthemen in unserer Region, Deutschland und der Welt ein: Was bedeutet der Erweiterungsbau des Wasserwerkes in Kleinmachnow? Kann ich das harte Wasser in unserer Region bedenkenlos trinken? Wie viel CO2 wird durch die Produktion von Plastikflaschen verbraucht?Darf ich in Zukunft noch meinen Rasen sprengen? Welche Auswirkungen haben Industrieansiedlungen wie Tesla auf das Trinkwasser?

In Deutschland hat in der Regel jeder Zugang zu sauberem Trinkwasser. Leitungswasser ist hierzulande eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel und kann bedenkenlos getrunken werden. Das ist nicht überall so: Weltweit haben 2,2 Milliarden Menschen keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Dabei ist die „Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle” eines der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Mit dem fortschreitenden Klimawandel werden Fragen der Wasserversorgung auch bei uns immer drängender: Kann ich das harte Wasser in unserer Region bedenkenlos trinken? Kann ich in Zukunft noch meinen Rasen sprengen? Welche Auswirkungen hat die Ansiedlung von Tesla auf das Grundwasser? Wie viel CO2 wird bei der Herstellung von Plastikflaschen verbraucht? Diesen und anderen Fragen gehen wir nach und diskutieren gemeinsam mögliche Antworten.

Der Wasserexperte Samuel Höller ist Gründer des Vereins a tip: tap e.V., auf dessen Initiative im vergangenen Sommer der Trinkbrunnen vor dem Gesundheitszentrum in Teltow aufgestellt wurde.

Die Veranstaltung wird gefördert von der Brandenburgischen Landeszentrale für Politische Bildung. Der Förderverein Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V. engagiert sich seit 30 Jahren aktiv für die Gestaltung des demographischen Wandels vor Ort. Als anerkannter Träger bietet er vielfältige Weiterbildungsangebote an acht Anlaufstellen im Land und trägt dazu bei, die Bedürfnisse älterer Menschen in die regionale Diskussion einzubringen und zu vertreten.

Foto: Pixabay.com