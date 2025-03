Brandenburg – 435 Kilogramm Abfälle pro Einwohner und Jahr

Das Brandenburger Umweltministerium hat die „Daten und Informationen zur Abfallwirtschaft“ für 2023 veröffentlicht. Sie informieren über die aus den Brandenburger Haushalten entsorgten Siedlungsabfälle, über die verwerteten und beseitigten gefährlichen Abfälle sowie über die notifizierungspflichtigen beziehungsweise grenzüberschreitend verbrachten Abfälle. Darüber hinaus bietet die Veröffentlichung Informationen zu den Ergebnissen und zur Umsetzung des Abfallvermeidungsprogramms des Bundes in den Gebieten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger des Landes Brandenburg.

Im Jahr 2023 sind in Brandenburg 1.119.000 Tonnen Siedlungsabfälle angefallen. Davon hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner in Brandenburg etwa 435 Kilogramm Abfälle erzeugt. Im Vergleich zum Vorjahr ist demnach eine leichte Steigerung von 3 Kilogramm je Einwohnerin und Einwohner zu verzeichnen.

Bio- und Grünabfall

Im Jahr 2023 wurden insgesamt rund 224.000 Tonnen Bioabfälle getrennt gesammelt. Das ergibt einen Wert von 87 Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die erfasste Bioabfallmenge insgesamt um 2.000 Tonnen gesteigert.

Brandenburg verfolgt mit der Landesbioabfallstrategie unter anderem das Ziel, eine jährliche Sammelmenge von Bioabfällen aus Haushaltungen von mindestens 70 Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner zu erzielen, wovon mindestens 30 Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner über die Biotonne gesammelt werden sollen. Dieses Ziel konnte bereits im Jahr 2022 erzielt und im Jahr 2023 sogar mit 32 Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner gesteigert werden. In Bioabfällen sind wertvolle Rohstoffe enthalten, die einer hochwertigen Verwertung zugeführt werden sollen.

Aktuell ist in 14 Entsorgungsgebieten die getrennte Biotonnensammlung flächendeckend eingeführt, davon in 5 Gebieten als Pflichtbiotonne ausgestaltet. In den restlichen Gebieten erfolgt die Getrenntsammlung bei den Haushalten auf freiwilliger Basis.

Künftig könnte durch die weitere Einführung der Biotonnensammlung und durch die Erhöhung des Anschlussgrades in den Gebieten, in denen die Sammlung noch freiwillig erfolgt, die Sammelmenge signifikant gesteigert werden.

Herrenlose Abfälle

Im Jahr 2023 wurden in Brandenburg 6.017 Tonnen herrenlose beziehungsweise illegal entsorgte Abfälle aufgenommen und dann ordnungsgemäß entsorgt. Für die Entsorgung der herrenlosen Abfälle, wie zum Beispiel gemischte Siedlungsabfälle, Sperrmüll, Bau- und Abbruchabfälle sowie Altreifen, aber auch Problemstoffe oder Bioabfälle mussten mit 1,77 Millionen Euro mithin mehr Mittel aufgewendet werden als noch im Vorjahr. Diese Kosten für die Entsorgung werden durch die Abfallgebühren auf die Allgemeinheit umgelegt und sind somit von jedem Einzelnen zu tragen. Deshalb sollten sich auch alle Bürgerinnen und Bürger angesprochen fühlen und mit ihrem Verhalten dazu beitragen, dass kein Abfall illegal entsorgt wird.

Bilanz gefährlicher Abfälle 2023

Die Menge der in Brandenburg erzeugten gefährlichen Abfälle blieb mit 972.000 Tonnen etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die in Brandenburg entsorgten gefährlichen Abfallmengen stiegen allerdings gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Prozent auf 1.310.000 Tonnen. Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus einem Anstieg der in Brandenburg entsorgten aber in anderen Gebieten angefallenen Bauabfällen. Kontaminierte Bauabfälle stellen insgesamt die bedeutendste Abfallkategorie bei den Mengenerfassungen dar.

Bilanz notifizierungspflichtiger Abfälle 2023

Die grenzüberschreitende Abfallverbringung umfasst die Entsorgung von Abfällen aus Deutschland ins Ausland und die Entsorgung von Abfällen aus dem Ausland in Deutschland. Diese grenzüberschreitende Abfallverbringung unterliegt in einigen Fällen – abhängig vom vorgesehenen Entsorgungsverfahren, dem Bestimmungsland und der Einstufung des Abfalls – dem Verfahren der vorherigen schriftlichen Beantragung (Notifizierung) und Zustimmung (Genehmigung).

Im Jahr 2023 wurden demnach insgesamt 416.000 Tonnen notifizierungspflichtige Abfälle nach Brandenburg importiert, was ein neues 10-Jahres-Hoch darstellt. Etwa 118.000 Tonnen der importierten Abfälle waren gefährliche Abfälle, die restlichen 72 Prozent waren ungefährliche Abfälle. Aus Brandenburg wurden mit 40.000 Tonnen weniger notifizierungspflichtige Abfälle als im Vorjahr exportiert.

Umsetzung und Ergebnisse des Abfallvermeidungsprogrammes des Bundes

Die Broschüre „Daten und Informationen zur Abfallwirtschaft“ mit der Bilanz 2023 bietet einen Überblick über die Umsetzung und die Ergebnisse des Abfallvermeidungsprogrammes des Bundes in den Gebieten unserer öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. So wird mit einer Kurzübersicht und entsprechenden Tabellen über die zahlreichen Abfallvermeidungsmaßnahmen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger berichtet.

Fachbeiträge

Neben der Bilanz für das Jahr 2023 bietet die Broschüre „Daten und Informationen zur Abfallwirtschaft“ auch Fachbeiträge zu den nachfolgenden spezifischen Themen der Abfallwirtschaft:

Novelle des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes 2024: Für starke Kommunen in der Abfallentsorgung, mehr Ressourcen- und Umweltschutz sowie eine wirkungsvolle Bekämpfung illegaler Abfallentsorgung

Versteckte Asbestbelastungen aufspüren und aus dem Recyclingkreislauf ausschließen

Rücknahme von Elektro-Altgeräten

Für eine vertiefte Lektüre steht die Broschüre mit der Abfallbilanz 2023 im Internet zum Download zur Verfügung. Die Abfallbilanzen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger aus den Jahren 2003 bis 2022 sind hier zu finden.

