Trödelmarkt in der Teltower Altstadt

Am 26. März findet auf dem Teltower Marktplatz erstmals ein Trödelmarkt statt. Zahlreiche Händler bieten ihre Schätze an, und das „Jazzkollektiv Babelsberg“ sorgt bei Frühlingswetter für entspannte Atmosphäre.

Bild: Stadt Teltow

Ein Trödelmarkt der besonderen Art in Teltow freut sich auf Trödler, Schnäppchenjäger und alle, die einfach nur flanieren wollen: der Teltower Jazz-Trödel am 26. März. Dieser findet von 10:00 bis 15:00 Uhr auf dem Marktplatz statt und wird musikalisch begleitet vom „Jazzkollektiv Babelsberg“. Die Besucherinnen und Besucher können sich freuen auf gemütliches Bummeln und ausgiebiges Stöbern – so mancher „Schatz“ aus privaten Beständen wartet auf seine Entdeckung. Alle Standplätze sind bereits vergeben, so dass mit einem reichhaltigen Angebot gerechnet werden kann. „Die kulinarische Versorgung ist gesichert“, heißt es weiter aus dem Rathaus. PM

