Kleinmachnow – Weihnachtsspiel, Jahresabschluss und Derby in einem

Anlässlich des 12. Spieltags der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB bekommen die TKS 49ers am 21. Dezember Besuch von den Berlin Braves. Die Nachbarn aus der Hauptstadt stehen derzeit auf dem neunten Tabellenplatz und somit zwei Ränge vor den 49ers. Diese konnten zuletzt einen Auswärtssieg einfahren, während die Gäste zuletzt vier Niederlagen in Folge einstecken mussten. Tip-Off des Weihnachtsderbys ist am Samstag um 16:00 Uhr in Kleinmachnow.

Es ist wieder soweit! Das alljährliche, von der ProB vorzugsweise als Derby angesetzte, Weihnachtsspiel der TKS 49ers steht an. Waren die Gegner, mal heim und mal auswärts, in den letzten Jahren noch die SBB Baskets Wolmirstedt oder Lok Bernau, trifft man in dieser Saison erstmals mit festlicher Stimmung auf die Berlin Braves 2000. Gegen das in Berlin-Charlottenburg angesiedelte Team, welches 2024/25 seine zweite ProB-Saison bestreitet, testeten die 49ers bereits in der Saisonvorbereitung und setzten sich dabei knapp durch. Nun stehen die Braves jedoch in der Tabelle mit einem Sieg mehr vor der Mannschaft von Dorian Coppola, welche nach dem Sieg gegen Rostock vier Siege auf ihrem Konto hat. Allerdings sah es vor einigen Wochen sogar noch etwas rosiger bei den Gästen aus, denn sie mussten zuletzt vier Niederlagen in Folge hinnehmen. So rutschte Berlin von einem zwischenzeitlichen fünften auf den neunten Tabellenplatz. Ein Grund für die Entwicklung könnte der Abgang des Leistungsträgers Vincent Friederici sein, welchen es nach fünf Spieltagen in die ProA nach Nürnberg zog. Auch die Vertretung in Person von einem weiteren Berliner Guard, Badu Buck, musste man gen ProA ziehen lassen, als dieser ein Angebot von den Artland Dragons erhielt. Als Topscorer bleiben dennoch weiterhin zwei athletische Guards übrig: Sommer-Neuzugang Adrian Worthy sowie Ex-49er Emanuel Schüler. Worthy erzielt durchschnittlich starke 16,3 Punkte und verteilt 3,4 Assists. Schüler legt derweil 13,8 Zähler sowie 5,3 Rebounds pro Partie auf. 49ers Co-Trainer Alex Strauß warnt mit Blick auf das Weihnachtsderby davor, die Gegner aufgrund ihrer aktuellen Form zu unterschätzen: „Wir werden bestmöglich auf dieses extrem wichtige Spiel vorbereitet sein. Defensive Stabilität sowie offensiv ausgewogenes und effizientes Scoring sollen uns nach dem Rostock-Sieg den zweiten Schritt in Richtung einstellige Tabellenplatzierung ermöglichen. Zudem hoffen wir im Derby natürlich auch auf die maximale Unterstützung der Fans.“

Ihr wollt das letzte Spiel der TKS 49ers im Kalenderjahr 2024 samt weihnachtlichem Rahmenprogramm nicht verpassen? Dann bekommt Ihr online oder spontan an der Tageskasse, solange der Vorrat reicht, Tickets für die Begegnung. Wer aus unerklärlichen Gründen nicht vor Ort dabei sein kann, darf gern im Livestream auf Sportdeutschland.TV einschalten.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers