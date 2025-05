Teltow unterstützt kommunale Infrastruktur in der Ukraine

Am 13. Mai 2025 übergab Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt seinem ukrainischen Amtskollegen Andriy Dranchuk aus der Partnerstadt Khotyn eine Doppelkabine als Zugfahrzeug, einen Anhänger zum Transport, eine Scherenhubbühne, die Arbeiten in bis zu neun Metern Höhe ermöglicht, sowie Akku-Werkzeuge im Gesamtwert von rund 55.000 Euro.

Die Übergabe fand in der Hauptwache der Teltower Feuerwehr statt. Unter den Anwesenden befanden sich Vertreter der Teltower Stadtverordnetenversammlung sowie der Ukrainischen Botschaft. Der höhenverstellbare Steiger dient den Bauarbeitern bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten als sichere Standfläche und gleichzeitig als Lagerplatz für Werkzeug und Material und stellt somit eine mobile Alternative zu einem konventionellen Gerüst dar. Die Hubarbeitsbühne kann für Arbeiten im Innen- und Außenbereich hervorragend genutzt werden. Alle übergebenen Geräte sind jedoch nach Bedarf individuell nutzbar.

Hubarbeitsbühne mit Zugfahrzeug und Transportanhänger Foto: Stadt Teltow

Ermöglicht wurde die Hilfsaktion durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit mbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Das Förderprogramm zur „Verbesserung des Bevölkerungsschutzes und Wiederaufbau in kommunalen Partnerschaften mit der Ukraine“ wird in Kooperation mit dem Deutschen Städtetag (DST), dem Deutschen Landkreistag (LKT), dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) und der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) realisiert. Die Förderung begann bereits im Jahr 2022 und endet im kommenden Jahr. Teltow und Khotyn nahmen bereits zum zweiten Mal teil: 2023 wurden im Rahmen der Unterstützung eine Hebebühne und ein Multifunktionsgerät übergeben. „Die Hilfe, die wir auch in der Vergangenheit geleistet haben, tätigen wir aus tiefer Überzeugung und von ganzem Herzen, um zum Erhalt der Basisinfrastruktur in unserer Partnerstadt beizutragen und die wirtschaftliche und soziale Situation für die Einwohnerinnen und Einwohner Khotyns zu verbessern“, so Bürgermeister Schmidt.

Khotyn hat bei einer Einwohnerzahl von 20.000 über 7.000 Binnenflüchtlinge aufgenommen und nach wie vor mit den Folgen des andauernden Krieges zu kämpfen, besonders betroffen ist die Infrastruktur in der Stadt.

Fotos: Stadt Teltow / Coverbild: v.l.: Nina Masol, zuständig für die regionale Zusammenarbeit in der Ukrainischen Botschaft in Berlin, Botschaftsrat Vitalii Ivaschuk, Thomas Schmidt, Andriy Dranchuk