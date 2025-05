Nachhaltig Handeln – Wer, wenn nicht wir alle zusammen? Der Landschaftsförderverein Buschgraben/Bäketal e.V.

Der Landschaftsförderverein Buschgraben/Bäketal e.V. setzt sich seit seiner Gründung 1991 für den Erhalt und die Pflege von Freiflächen in der Region Kleinmachnow, Stahnsdorf, Teltow und Berlin-Zehlendorf ein. Eine Schülerinitiative des Weinberg-Gymnasiums-Kleinmachnow traf sich im Rahmen eines Seminarkurses zum Thema Studien-/Berufsorientierung und Nachhaltigkeit mit dem Vorsitzenden Dr. Axel C.W. Müller, um sich über den Verein zu informieren und verfasste diese Reportage.

Heutzutage heißt es für viele nur noch so schnell, so effizient und so einfach wie möglich. Bahnschienen werden durch Wälder verlegt und Schnellstraßen durch Wiesen erweitert. In diesen Zeiten verlieren Naturräume für die Menschen Stück für Stück an Bedeutung. Umso wichtiger wird folglich auch der Naturschutz. Jeder kann dazu seinen Beitrag leisten, auch wenn dieser nur daraus besteht, seinen Müll ordentlich zu entsorgen. Der Landschaftsförderverein Buschgraben/Bäketal geht da mit gutem Beispiel voran. Der Verein hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Naturräume in der Region zu schützen und zu pflegen und das öffentliche Bewusstsein für die Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit von Landschaftsgebieten zu fördern. Wir, eine Schülerinitiative des Weinberg-Gymnasiums-Kleinmachnow, im Rahmen unseres Seminarkurses zum Thema Studien/Berufsorientierung und Nachhaltigkeit, haben uns mit dem Vorsitzenden Herrn Dr. Axel Müller getroffen, um uns über den Verein zu informieren und über dieses höchst interessante Gespräch erfahren Sie nun mehr.

Mit einem Gedenkstein ehrt der Landschaftsschutzverein Buschgraben-Bäketal e. V. seinen 2023 verstorbenen, langjährigen Vorsitzenden Dr. Gerhard Casperson.

Der Gründervater des Naturschutzes in der Region

Die Gründungsgeschichte des Vereins, führte uns unausweichlich zum Namen dessen Gründers, Dr. Gerhard Casperson. Er war ein Botaniker aus Lettland, der den Landschaftsförderverein Buschgraben/Bäketal e.V. 1991 gründete, nachdem er nach Deutschland gekommen war. Ihm haben wir heute die Landschaftsschutzgebiete Buschgraben und Bäketal zu verdanken. Für seine Verdienste ehrt der Landschaftsförderverein seinen 2023 verstorbenen Gründer und langjährigen Vorsitzenden mit einem Gedenkstein, welcher an der Ecke zur Hakeburg neben der Stieleiche platziert ist, die zu seinem 70. Geburtstag gepflanzt wurde.

„Nachhaltig ist ein Bauprojekt nur, wenn die Natur nicht eingeschränkt wird, aber die Menschen dem Ausbau ihrer Infrastruktur trotzdem gut nachgehen können.“ ~ Dr. Axel C. W. Mueller

Ein Zentrales Thema in unserem Gespräch war die Errichtung der Stammbahn in Kleinmachnow. Dafür müssten ganze 40 Hektar Wald allein für die engere Anlage abgeholzt werden. Dr. Axel Müller geht sogar davon aus, dass es mit Bau und Vorbereitung sogar bis zu 80 Hektar sein könnten. Um diese Waldflächen zu schützen, spricht sich der Verein aktiv dagegen aus. Dies würde sich nach Herrn Mueller nicht so schwer Gestalten, wie man denke. Die Stammbahn rentiert sich nämlich nur, wenn sie von mindestens 8 Güterzügen am Tag genutzt wird. Verständlicherweise sind die Bürger, die in der Nähe oder sogar unmittelbar an den Schienen leben, wie zum Beispiel auch Dr. Müller, davon nicht sehr begeistert, wodurch es unter der Leitung von Peer Hartwig schon eine Bürgerbewegung gegen die Errichtung der Stammbahn gibt.

Die stillgelegte Stammbahn.

Biber gegen Baum – wer wird siegen?

Viele Projekte wurden schon durch den Verein umgesetzt. Zum Beispiel der Schutz vom Baumbestand in der Region, unter anderem auch im Raum um das Weinberg-Gymnasium-Kleinmachnow, was uns als Schüler des Gymnasiums natürlich besonders interessiert hat. Auch mit dem Schützen von Laubbaumgehölze vor Tieren befasst sich der Verein. Es kann zu einem Problem für die Population von seltenen und wertvollen Laubbäumen werden, wenn Tiere, wie zum Beispiel Rotwild, aber vor allem Biber, diese beschädigen. Um die wertvollen Baumarten, wie die Buche vor diesem Schicksal zu bewahren, werden sie mit einem speziellen Anti-Bieber-Fraßschutzmittel, welches auch gegen andere Wildtiere effektiv wirkt, eingerieben. Die Anregung kam von der Gemeinde Kleinmachnow, mit der der Verein seit einiger Zeit immer bessere Kontakte pflegt, da Herr Axel Mueller 15 Jahre lang Gemeindevorsitzender war.

Biber fällen Bäume aus verschiedenen Gründen: um an die nahrhaften, saftigen Knospen in der Baumkrone zu gelangen, um Dämme zu bauen oder um Biberburgen zu errichten.

Auch in Zukunft wird der Verein aktiv in das Geschehen um die Naturräume in der Region eingreifen, um diese bestmöglich zu schützen. Dazu werden mit Sicherheit weitere Proteste und Initiativen gehören. Im Allgemeinen kann sich jeder Mensch auf seine Art und im Kleinen für den Erhalt der Natur einsetzen. Wer jedoch einen größeren Einfluss nehmen will, sollte den entscheidenden Schritt wagen und als Mitglied des Landschaftsfördervereines Buschgraben Bäketal die Möglichkeit ergreifen, die beeindruckenden Landschaften in der Umgebung zu schützen und zu erforschen.

Text und Bilder: Alex Kensy, Marco Meißner, Pablo Müller Puente und Luisa Johanna Horn vom Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow